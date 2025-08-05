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Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 282 оценки

Battlefield 6 получит поддержку мыши и клавиатуры на консолях

Gruz_ Gruz_

Если вы считаете, что в шетерах лучше всего использовать управление с помощью клавиатуры и мыши, но при этом предпочитаете удобство игры на консолях, специалисты из DICE предусмотрели это в Battlefield 6.

Отвечая одному из фанатов в соцсетях, продюсер Алексия Кристофи (Alexia Christofi), продюсер шведской студии подтвердила, что в BF6 на PlayStation 5 и Xbox Series будет поддержка управления с помощью клавиатуры и мыши. Это расширит возможности игроков, купивших игру на консоли.

«У нас есть!» прямо заявила Кристофи.

Правда, пока что неизвестно, смогут ли игроки с мышью и клавиатурой объединиться в один матч с теми, кто пользуется геймпадами. Скорее всего, как и в Call of Duty, все игроки будут играть вместе - это увеличит пул и значительно ускорит процесс поиска матчей. Помимо поддержки клавиатуры и мыши, BF6 получит систему матчмейкинга, учитывающую навыки игроков.

Самая амбициозная часть Battlefield: Всё, что известно о Battlefield 6

Battlefield 6 выйдет 10 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
askazanov

Ну это вообще извращение конечно на консоли )))))))

1
my93

в чем извращение? подключил консоль к монитору на столе, клавомыш и играешь как норм человек

1
Vova S

Не извращение, а само собой разумеющаяся необходимая альтернатива. Которую до сих пор идиоты в индустрии ни как не сделают стандартом. Видимо доп. вход настолько удорожит производство консолей, что лучше пусть игроки в комментариях к каждому шутеру/экшену/любой-другой-игре-где-клава+мышь-база строчку гневные отзывы.

DezkQ Vova S

Да у них до сих пор пады без альтернативные, не ну есть парочка лицензированных которые стоят как пол этого тостера ) А ты тут про сторонние девайсы, совсем потик шоле ? ) Это как шнурки яблочные с DRM защитой )

my93

это классная новость

1
smallhell

Жестоко...

211186

А почему жестоко? на джое я играю лучше, чем на клавомыши. Тут кому как удобнее. Многие наоборот на пк покупают джойстик

4
smallhell 211186

Потому что не просто так в большинстве игр игроков с клавомышьюотделяют от игроков с геймпадом.

1
KitschSkeletor 211186

И че ты сделаешь задроту с мышкой и клавиатурой ? Тебе голову отстрелят до тебя даже информация до головы дойти не успеет не говоря уже о том что телу нудно дать команду пальцам ))

1
211186

Норм

FamousAdriel

Вау, кoнсолехолопов хотят превратить в людей частично. Хотя с ними уже ничего не сделать...