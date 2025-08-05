Battlefield 6 получит поддержку мыши и клавиатуры на консолях

Если вы считаете, что в шетерах лучше всего использовать управление с помощью клавиатуры и мыши, но при этом предпочитаете удобство игры на консолях, специалисты из DICE предусмотрели это в Battlefield 6.
Отвечая одному из фанатов в соцсетях, продюсер Алексия Кристофи (Alexia Christofi), продюсер шведской студии подтвердила, что в BF6 на PlayStation 5 и Xbox Series будет поддержка управления с помощью клавиатуры и мыши. Это расширит возможности игроков, купивших игру на консоли.
«У нас есть!» прямо заявила Кристофи.
Правда, пока что неизвестно, смогут ли игроки с мышью и клавиатурой объединиться в один матч с теми, кто пользуется геймпадами. Скорее всего, как и в Call of Duty, все игроки будут играть вместе - это увеличит пул и значительно ускорит процесс поиска матчей. Помимо поддержки клавиатуры и мыши, BF6 получит систему матчмейкинга, учитывающую навыки игроков.
Battlefield 6 выйдет 10 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
Ну это вообще извращение конечно на консоли )))))))
в чем извращение? подключил консоль к монитору на столе, клавомыш и играешь как норм человек
Не извращение, а само собой разумеющаяся необходимая альтернатива. Которую до сих пор идиоты в индустрии ни как не сделают стандартом. Видимо доп. вход настолько удорожит производство консолей, что лучше пусть игроки в комментариях к каждому шутеру/экшену/любой-другой-игре-где-клава+мышь-база строчку гневные отзывы.
Да у них до сих пор пады без альтернативные, не ну есть парочка лицензированных которые стоят как пол этого тостера ) А ты тут про сторонние девайсы, совсем потик шоле ? ) Это как шнурки яблочные с DRM защитой )
это классная новость
Жестоко...
А почему жестоко? на джое я играю лучше, чем на клавомыши. Тут кому как удобнее. Многие наоборот на пк покупают джойстик
Потому что не просто так в большинстве игр игроков с клавомышьюотделяют от игроков с геймпадом.
И че ты сделаешь задроту с мышкой и клавиатурой ? Тебе голову отстрелят до тебя даже информация до головы дойти не успеет не говоря уже о том что телу нудно дать команду пальцам ))
Норм
Вау, кoнсолехолопов хотят превратить в людей частично. Хотя с ними уже ничего не сделать...