Battlefield 6 получит поддержку мыши и клавиатуры на консолях

Если вы считаете, что в шетерах лучше всего использовать управление с помощью клавиатуры и мыши, но при этом предпочитаете удобство игры на консолях, специалисты из DICE предусмотрели это в Battlefield 6.

Отвечая одному из фанатов в соцсетях, продюсер Алексия Кристофи (Alexia Christofi), продюсер шведской студии подтвердила, что в BF6 на PlayStation 5 и Xbox Series будет поддержка управления с помощью клавиатуры и мыши. Это расширит возможности игроков, купивших игру на консоли.

«У нас есть!» прямо заявила Кристофи.

Правда, пока что неизвестно, смогут ли игроки с мышью и клавиатурой объединиться в один матч с теми, кто пользуется геймпадами. Скорее всего, как и в Call of Duty, все игроки будут играть вместе - это увеличит пул и значительно ускорит процесс поиска матчей. Помимо поддержки клавиатуры и мыши, BF6 получит систему матчмейкинга, учитывающую навыки игроков.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.