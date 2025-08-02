Battlefield 6 получит поддержку NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS на ПК

Battlefield 6, предстоящий хитовый шутер от первого лица от EA, будет поддерживать технологии NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS на ПК.

Недавно стало известно, что EA заключила партнёрское соглашение с Intel для оптимизации игрового процесса на ПК, предложив поддержку XeSS 2 на старте, а также улучшения планировщика для процессоров Core Ultra и Core. Теперь подтверждено, что Battlefield 6 будет поддерживать все основные технологии масштабирования на старте, что является отличной новостью для всех, кто играет на ПК.

В коротком видеоролике, опубликованном Intel, был показан краткий обзор меню настроек графики в игре, которое демонстрирует поддержку всех трёх технологий масштабирования. Поскольку видео принадлежит Intel, показаны только «Выкл.» и XeSS, но всего блоков четыре, то есть оставшиеся два предназначены для NVIDIA DLSS и AMD FSR. На вкладке ниже можно выбрать режим масштабирования, который, как показано, установлен на «Ультрапроизводительность», а на последней вкладке — режим низкой задержки для каждой соответствующей технологии.

XeSS 2 от Intel включает масштабирование, генерацию кадров и режим низкой задержки в игре. Судя по последней версии SDK v1.2, поддержка XeSS 2 открыта для графических процессоров NVIDIA и AMD, но всегда приятно видеть, как разработчики добавляют нативную поддержку технологий для соответствующего оборудования. Что касается двух других технологий, неизвестно, какая версия NVIDIA DLSS или AMD FSR будет использоваться. NVIDIA DLSS 4 должна быть основным выбором, поскольку она поддерживает новейшие графические процессоры RTX 50 и даже поддерживает генерацию кадров (не MFG) на видеокартах серии RTX 40, а также масштабирование до серии RTX 20.

В качестве FSR следует выбрать FSR 3 или FSR 4, поскольку FSR 4 специфичен для графических процессоров RDNA 4, в то время как графические процессоры RDNA 3 могут использовать FSR 3 для генерации кадров. Однако FSR 4 будет оптимальным вариантом, поскольку по качеству масштабирования он не уступает DLSS и XeSS благодаря модели обучения на основе искусственного интеллекта.