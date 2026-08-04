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Не для игровых ПК: SanDisk и SK hynix представили новую память HBF для искусственного интеллекта
Представлен релизный трейлер полной версии Jurassic World Evolution 2 для Switch 2
Новый экшен от создателей Pokemon стартовал неудачно - Beast of Reincarnation получила смешанные отзывы в Steam
Battlefield 6 помогла EA почти удвоить прибыль - компания показала мощный рост за квартал
Onimusha: Way of the Sword отойдет от линейности - в игре появятся открытые районы Киото и побочные задания
В GTA 5 нашли ещё одну возможную отсылку к карте GTA 6 - фанаты считают это частью маркетинга Rockstar
Гейб Ньюэлл еще 16 лет назад объяснил, почему возникает пиратство - его слова снова стали актуальны
Для беты Gears of War: E-Day потребуется 62 ГБ свободного места на накопителях ПК и Xbox Series
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Интервью с ветераном Dead Space Беном Ванатом о его новом проекте Elderfeast
Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: Beast of Reincarnation, MARVEL Tokon: Fighting Souls и некоторые другие
Fable с AliExpress от разработчиков-одиночек: интервью с создателем Luminary Китом Колодом
Persona 4 Revival выйдет в феврале 2027 года: что уже известно о ремейке, его геймплее и главных изменениях
От катарсиса в Dark Souls до гипноза в Tamashika: интервью с автором самого необычного шутера года
Осень переполнена релизами: издатели бегут от Grand Theft Auto 6, создавая новую проблему
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