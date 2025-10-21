ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 928 оценок

Battlefield 6 практически на день пропала из библиотек игроков на ПК и консолях

Gutsz Gutsz

Вчера, 20 октября, игроки Battlefield 6 столкнулись с неожиданной проблемой — у многих пользователей игра исчезла из библиотеки EA App и Steam, а подключение к серверам стало невозможным. Первые сообщения об ошибке начали массово появляться в сети утром, и вскоре стало ясно, что ситуация носит глобальный характер.

По данным пользователей, сбои касаются в первую очередь версии для ПК. На PlayStation 5 некоторые игроки всё же смогли без проблем войти в матч, тогда как на ПК клиенты EA и Steam либо не загружали игру, либо вовсе не отображали её в библиотеке.

Позднее EA опубликовала короткое заявление, сообщив, что компания расследует случаи отключений, высокой задержки и подключения к неверным регионам. По словам издателя, проблемы могут быть связаны с «общим сбоем серверов, находящихся вне прямого контроля EA».

Массовый сбой парализовал онлайн-сервисы и популярные игры во всем мире

Пока причины исчезновения игры из библиотек официально не названы, пользователи предполагают, что неполадки связаны с недавним сбоем серверов Amazon, который также затронул Fortnite и Palworld. Разработчики обещают восстановить стабильную работу в ближайшее время.

Battlefield 6 - как исправить ошибки подключения к мультиплееру и серверам EA

На данный момент нормальный доступ к Battlefield 6 постепенно восстанавливается. Разработчики до сих пор никак не прокомментировали неполадки, однако игроки сообщают, что игра стала возвращаться в их библиотеки.

Eldarino

Вчера у игроков Батлфилд спокойно была игра в библиотеке стим и ЕА, а так же уже привычные очереди на 2000+ человек на вход в игру, автор спс за фейки 😛

Footmob
очереди на 2000+ человек на вход в игру

Играю уже несколько дней, наиграл 30 часов, но про очереди впервые слышу. Ни разу не видел, ни разу не стоял ни в каких очередях. Хз про какие "очереди на вход в игру" идет речь...

Neko-Aheron

Очередь была только в первые минуты старта. Подключение быстрое и сервера собираются сразу. Не пиши бред

Vinzed Footmob

Иногда, если запустить вечером, можно попасть на очередь до 5000 (сам несколько раз натыкался), но это очередь проходит за 2 секунды

Footmob
у многих пользователей игра исчезла из библиотеки EA App и Steam

Из библиотеки Steam игра не исчезала, но вчера вечером, когда зашел поиграть, вылезла ошибка подключения к серверам EA. Вылечил перезаходом.

Когда запустил катку, видно было, что с онлайном какие-то проблемы - собирало людей чуть дольше обычного. Ранее это происходило фактически мгновенно.

В остальном же - все нормально. Во время самих баталий уже никаких проблем с онлайном не было.