Battlefield 6 практически на день пропала из библиотек игроков на ПК и консолях

Вчера, 20 октября, игроки Battlefield 6 столкнулись с неожиданной проблемой — у многих пользователей игра исчезла из библиотеки EA App и Steam, а подключение к серверам стало невозможным. Первые сообщения об ошибке начали массово появляться в сети утром, и вскоре стало ясно, что ситуация носит глобальный характер.

По данным пользователей, сбои касаются в первую очередь версии для ПК. На PlayStation 5 некоторые игроки всё же смогли без проблем войти в матч, тогда как на ПК клиенты EA и Steam либо не загружали игру, либо вовсе не отображали её в библиотеке.

Позднее EA опубликовала короткое заявление, сообщив, что компания расследует случаи отключений, высокой задержки и подключения к неверным регионам. По словам издателя, проблемы могут быть связаны с «общим сбоем серверов, находящихся вне прямого контроля EA».

Пока причины исчезновения игры из библиотек официально не названы, пользователи предполагают, что неполадки связаны с недавним сбоем серверов Amazon, который также затронул Fortnite и Palworld. Разработчики обещают восстановить стабильную работу в ближайшее время.

На данный момент нормальный доступ к Battlefield 6 постепенно восстанавливается. Разработчики до сих пор никак не прокомментировали неполадки, однако игроки сообщают, что игра стала возвращаться в их библиотеки.