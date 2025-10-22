Battlefield 6 прикрывает "фермы опыта": разработчики урезали награды на сомнительных серверах

Разработчики из Battlefield Studios официально ограничили получение опыта на так называемых «фермерских серверах» Battlefield 6. С 21 октября игроки заметили, что такие лобби больше не приносят полноценные очки прогресса — за участие теперь начисляются лишь символические крохи. Играть можно, но путь к прокачке стал гораздо длиннее.

Очистка началась ещё 17 октября, когда студия объявила о грядущих изменениях в системе опыта. Поводом стало то, что за неделю до этого фермерские лобби заполонили браузер Portal, превращая его в хаос. Пользовательские режимы, задуманные как дань классике шутеров 2000-х, быстро превратились в фабрики для накрутки статистики: одни игроки расстреливали безоружных ботов ради опыта, а другие не могли найти честный матч.

Теперь в браузере Portal снова можно увидеть живые хардкорные серверы и тренировочные лобби, однако фермы окончательно не исчезли. Некоторые площадки по-прежнему обещают «лёгкий опыт» и полные награды. Battlefield Studios, похоже, вручную определяет, какие сервера считать нарушителями, стараясь не задушить честных энтузиастов, создающих собственные сценарии.

Впрочем, за борьбой с фермами стоит и прагматичная причина: Battlefield 6 — это игра-сервис. Уже скоро стартует первый сезон с боевым пропуском и жетонами двойного опыта, поэтому бесконтрольное накопление прогресса разработчикам попросту невыгодно. Первый сезон начнётся 28 октября, добавив новую карту, оружие и режим для малых команд.