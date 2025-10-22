Battlefield 6 прикрывает "фермы опыта": разработчики урезали награды на сомнительных серверах

Разработчики из Battlefield Studios официально ограничили получение опыта на так называемых «фермерских серверах» Battlefield 6. С 21 октября игроки заметили, что такие лобби больше не приносят полноценные очки прогресса — за участие теперь начисляются лишь символические крохи. Играть можно, но путь к прокачке стал гораздо длиннее.
Очистка началась ещё 17 октября, когда студия объявила о грядущих изменениях в системе опыта. Поводом стало то, что за неделю до этого фермерские лобби заполонили браузер Portal, превращая его в хаос. Пользовательские режимы, задуманные как дань классике шутеров 2000-х, быстро превратились в фабрики для накрутки статистики: одни игроки расстреливали безоружных ботов ради опыта, а другие не могли найти честный матч.
Теперь в браузере Portal снова можно увидеть живые хардкорные серверы и тренировочные лобби, однако фермы окончательно не исчезли. Некоторые площадки по-прежнему обещают «лёгкий опыт» и полные награды. Battlefield Studios, похоже, вручную определяет, какие сервера считать нарушителями, стараясь не задушить честных энтузиастов, создающих собственные сценарии.
Впрочем, за борьбой с фермами стоит и прагматичная причина: Battlefield 6 — это игра-сервис. Уже скоро стартует первый сезон с боевым пропуском и жетонами двойного опыта, поэтому бесконтрольное накопление прогресса разработчикам попросту невыгодно. Первый сезон начнётся 28 октября, добавив новую карту, оружие и режим для малых команд.
Лол. Так проблема не в СОМНИТЕЛЬНЫХ серверах, а в сомнительной прокачке
Бляди на EA
Ну кто успел уже прокачался неистово ) Видел челов 120+ уровня.
С одной стороны это абьюз, с другой разрабы сами прокололись добавив эту возможность в Portal, плюс прогрессия и правда очень затянута, нужно тратить десятки и сотни часов, чтобы открыть крутые обвесы на понравившиеся стволы. Не все могут/хотят тратить столько времени.
По сути, ушлые игроки занимаются этим в ЛЮБОЙ игре, где можно делать кастомные миссии.
Neverwinter Online: разработчики дают игрокам возможность создавать свои сценарии с сюжетом, диалогами, уровнями и прочим. Что делают игроки? Правильно! Самые популярные кастомные миссии - миссии с "быстрой прокачкой".
Потом это повторилось в ГТА:О. Потом это снова повторилось в АС: Одиссея.
Из-за такого вот отношения разработчики и не любят встраивать возможность по созданию контента. В той же Neverwinter эту возможность из-за этих дегенератов-абъюзеров тупо ПОЛНОСТЬЮ выпилили, хотя это изначально была киллер-фича всей игры.
И во всех этих играх прокачка растянута до ужаса. Как в самых худших старых корейских ммо
База так-то.
Смешно)))
О я так на зомби в 2042 опыта набивал, пока не убрали // Александр Королёв
Вот и славно а то перекачаются и все тем кто ниже уровнем не будут сильно отставать. // Алексей Щелоков
Да, есть такое. Вчера тоже зашел на "ферму" снайперку покачать, а xp больше не падает) Жаль)