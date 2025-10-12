Battlefield 6 работает со скоростью 60 кадров в секунду на 10-летней GTX 1070 при разрешении 1440p

Battlefield 6 сейчас на слуху у всех. Этот шутер от первого лица побил все рекорды франшизы, закрепив своё наследие среди лучших игр жанра. Производительность на ПК также значительно выше, чем у большинства современных игр, без ущерба для графики. Более того, Battlefield 6 работает настолько хорошо, что почти десятилетняя GTX 1070 может воспроизводить игру в разрешении 1440p при 60 кадрах в секунду.

Как показывает тестирование Дэниела Оуэна, Battlefield 6 довольно хорошо работает в разрешении 1440p на GTX 1070. При запуске игры в родном разрешении и низких настройках частота кадров большую часть времени колеблется в пределах 40–45 кадров в секунду.

Однако в сочетании с апскейлингом FSR Quality этот шутер от первого лица обеспечивает стабильные 60 кадров в секунду. Это интересно, поскольку Battlefield 6 по-прежнему выглядит довольно хорошо даже на самых низких настройках.

В рекомендуемых системных настройках Dice указывает RTX 2060 для игрового процесса в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду. Однако внутриигровое тестирование показывает, что GTX 1070 с аналогичными характеристиками работает гораздо лучше в разрешении 1440p.

Многие современные игры, использующие такие технологии, как Unreal Engine 5, испытывают трудности с запуском на гораздо более мощном оборудовании. Например, Borderlands 4 в прошлом месяце стала печально известна своими проблемами с оптимизацией. В связи с этим Battlefield 6 выделяется на фоне остальных.