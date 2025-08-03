Battlefield 6 работает в 60 к/с на PS5 и Xbox Series, а в режиме "Производительность" частота кадров может быть ещё выше

Предстоящий шутер от первого лица Battlefield 6 от EA и Battlefield Studios будет работать со скоростью 60 кадров в секунду на PS5 и Xbox Series X|S.

В интервью на YouTube-канале Tech & Co Флориан Ле Бихан, главный игровой дизайнер Battlefield Studios, ответил на вопрос о том, как команда разработчиков обеспечивает стабильную работу шутера от первого лица как на консолях, так и на ПК, учитывая, что все разрушения в нём происходят в режиме реального времени. В ответ он сказал, что оптимизация была одним из важнейших аспектов для студии при разработке Battlefield 6.

По словам Флориана, команда Battlefield Studios стремится не только к визуальному превосходству, но и к бесперебойной работе игры на всех конфигурациях, будь то ПК или все консоли Xbox Series X|S и PS5. Поэтому команда разработчиков приложила немало усилий к оптимизации игры, что привело к гарантированному показателю производительности в 60 кадров в секунду на всех консолях, а на ПК — даже выше. Кроме того, он упомянул, что частота кадров на PS5 и Xbox Series X|S может превышать 60 кадров в секунду при запуске Battlefield 6 в режиме «Производительность».

Далее в интервью геймдизайнеру Battlefield Studios задали вопрос о введении тактических боев в предстоящей игре и о том, как студия обеспечила каждому классу важную роль. Он объяснил, что команда разработчиков изучала классы из предыдущих игр Battlefield и пыталась найти действительно работающую формулу, в которой каждая роль охватывает ключевые особенности, такие как разрушение, и использует их в полной мере. Он привёл примеры для каждого класса, отметив, что класс «Штурмовик» будет впереди, проделывая дыры в стенах и открывая путь другим. В то же время класс «Поддержка» останется позади, оживляя товарищей по команде. Инженер будет управлять техникой, а разведчик будет вести наблюдение и предоставлять разведданные остальной части отряда.

Релиз Battlefield 6 запланирован на 10 октября 2025 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.