Battlefield 6 радикально изменит механику стрельбы: DICE переделывает одну из главных проблем игры

30 июня для Battlefield 6 выйдет обновление 1.3.3, которое полностью переработает механику стрельбы. В DICE называют этот патч самым масштабным изменением боевой системы с момента релиза и первым выпуском новой серии материалов Battlefield Combat, посвящённой развитию ключевых элементов геймплея.

После успешного старта Battlefield 6 быстро столкнулась с критикой игроков. Несмотря на высокий онлайн в первые недели, аудитория оказалась недовольна рядом фундаментальных аспектов игры — от дизайна карт до ощущений от оружия и сезонной модели развития. Последовавшие сокращения в студии стали ещё одним тревожным сигналом, после чего разработчики начали активнее прислушиваться к отзывам сообщества и пересматривать базовые механики.

Главным нововведением патча станет переработка стрельбы. DICE значительно уменьшит случайное отклонение пуль, заменив его индивидуальными паттернами отдачи для каждого оружия. Одновременно увеличится разброс при длительной стрельбе, что сделает одиночные выстрелы и короткие очереди более эффективными. Кроме того, разработчики снизят скорость полёта пуль, благодаря чему различия между образцами вооружения станут заметнее, особенно на средних и дальних дистанциях.

Ещё одним важным изменением станет появление системы урона по конечностям. Теперь попадания в руки, ноги и нижнюю часть корпуса будут наносить меньше урона, тогда как множитель за выстрелы в голову увеличится. По словам авторов, это сделает точность значительно важнее и позволит опытным игрокам эффективнее использовать своё мастерство.

Изменения затронут и снайперские винтовки. Для каждой модели пересмотрят дистанции гарантированного убийства с одного выстрела, чтобы оружие сильнее отличалось друг от друга не только внешним видом, но и практическим применением.

Разработчики также раскрыли ориентир по времени убийства: для автоматического оружия в ближнем бою показатель составит около 200–300 миллисекунд — примерно на уровне Battlefield 3 и Battlefield 4. В DICE считают, что такой баланс позволит сохранить динамику перестрелок, но при этом даст игрокам шанс выйти победителем даже в столкновениях с несколькими противниками.

Обновление 1.3.3 станет лишь первым этапом масштабной переработки Battlefield 6. В рамках инициативы Battlefield Combat студия уже пообещала пересмотреть баланс техники, работу гаджетов и другие ключевые игровые системы. Судя по выбранному курсу, DICE делает ставку не только на новый контент, но и на исправление тех механик, которые сдерживали потенциал игры с самого релиза.