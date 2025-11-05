Battlefield 6 разошлась тиражом более 10 миллионов копий - аналитики

По данным аналитической компании Alinea Analytics, шутер Battlefield 6 от Electronic Arts уже преодолел отметку в 10 миллионов проданных копий на всех платформах. Официально издатель еще не подтвердил эту цифру, но она показывает, насколько успешным является игра в данный момент.

Разработанная Battlefield Studios, игра создавалась с целью вернуть старых поклонников и привлечь внимание новых игроков. По сравнению с предыдущими частями серии, в ней было сделано множество улучшений, среди которых особо стоит отметить переработанную систему классов, новый темп игрового процесса и большие карты, созданные специально для хаотичных сражений в большом масштабе.

Кроме того, недавний запуск режима RedSec, бесплатной королевской битвы франшизы, помог еще больше повысить вовлеченность сообщества. Несмотря на некоторые смешанные отзывы на ПК, данный режим привлекает внимание своим тактическим фокусом, новыми механиками и прогрессом, интегрированным в основную игру.

Впрочем, идеальных проетов не бывает. Так, консольщики жалуются на избыток ботов в матчах, что может повлиять на игровой опыт в часы низкой активности. Баланс в игре требует некоторых изменений, прежде всего в отношении некоторых видов оружия и навыков, и игроки надеются, что в ближайших обновлениях эти недостатки будут устранены.