Battlefield 6 разошлась тиражом в 7 миллионов копий - это крупнейший запуск в серии

Electronic Arts объявила, что запуск Battlefield 6 побил все рекорды. Игра была продана тиражом более 7 миллионов копий, став «самым громким стартом» в истории серии Battlefield. Эти данные совпадают с данными аналитика, опубликованными ранее на этой неделе, который оценил продажи около 7 миллионов копий, что стало дебютом, практически сопоставимым с Call of Duty.

В частности, в Steam Battlefield 6 демонстрирует впечатляющие результаты, достигнув пикового рекорда в 747 000 одновременных игроков. Это рекорд среди всех игр EA, даже превышающий число игроков, играющих в Steam по бесплатной версии Apex Legends (624 000).

Первый сезон Battlefield 6 стартует 28 октября, в этот же день, по слухам, должен выйти режим «королевской битвы». Первый сезон продолжится второй фазой «Rogue Ops» 18 ноября, а затем «Зимним наступлением» 9 декабря. Эти обновления добавят новые карты, режимы и оружие.

Хотя Battlefield 6, возможно, и стартовала очень удачно, пока неизвестно, сможет ли она впервые превзойти по продажам игру серии Call of Duty. Эксперты ещё до запуска Battlefield 6 заявляли, что, по их мнению, этого не произойдёт, и Call of Duty: Black Ops 7 обгонит игру EA.