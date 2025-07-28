Battlefield 6 собрал 500 тысяч добавлений в список желаемого в Steam за один уикенд после анонса

Ожидаемый шутер Battlefield 6 всего за один уикенд после релиза дебютного трейлера собрал полмиллиона добавлений в список желаемого на Steam. Об этом сообщает аналитическая компания Alinea Analytics со ссылкой на данные платформы.

Такой всплеск интереса — яркое подтверждение того, что фанаты серии по-прежнему верят в возвращение Battlefield к былой славе. После провального запуска Battlefield 2042 в 2021 году, который серьёзно пошатнул доверие игроков, многие были настроены скептически. Однако, судя по реакции на трейлер, Battlefield 6 вселяет надежду на качественное переосмысление серии.

По словам генерального директора Alinea Analytics Рикарда Линдера, данные о wish-листах были собраны всего за несколько дней после показа трейлера, который на данный момент набрал более 7,6 млн просмотров на официальном YouTube-канале — не считая перезаливов и реакций.

Дополнительный интерес к игре подогревает предстоящее мультиплеерное представление, которое состоится уже в этот четверг. Крупные контент-мейкеры отправились в Лос-Анджелес для участия в специальном событии, где они смогут впервые показать публике полноценный геймплей.

Пока Battlefield 6 только готовится к выходу, его уже называют одним из самых перспективных шутеров ближайших лет — и цифры это подтверждают.