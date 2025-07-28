Battlefield 6 собрал 500 тысяч добавлений в список желаемого в Steam за один уикенд после анонса

Ожидаемый шутер Battlefield 6 всего за один уикенд после релиза дебютного трейлера собрал полмиллиона добавлений в список желаемого на Steam. Об этом сообщает аналитическая компания Alinea Analytics со ссылкой на данные платформы.
Такой всплеск интереса — яркое подтверждение того, что фанаты серии по-прежнему верят в возвращение Battlefield к былой славе. После провального запуска Battlefield 2042 в 2021 году, который серьёзно пошатнул доверие игроков, многие были настроены скептически. Однако, судя по реакции на трейлер, Battlefield 6 вселяет надежду на качественное переосмысление серии.
По словам генерального директора Alinea Analytics Рикарда Линдера, данные о wish-листах были собраны всего за несколько дней после показа трейлера, который на данный момент набрал более 7,6 млн просмотров на официальном YouTube-канале — не считая перезаливов и реакций.
Дополнительный интерес к игре подогревает предстоящее мультиплеерное представление, которое состоится уже в этот четверг. Крупные контент-мейкеры отправились в Лос-Анджелес для участия в специальном событии, где они смогут впервые показать публике полноценный геймплей.
Пока Battlefield 6 только готовится к выходу, его уже называют одним из самых перспективных шутеров ближайших лет — и цифры это подтверждают.
Неужели народ такой глупый? Ни чего ещё толком не показали, а все бегут уже за предзаказами быстро ))))
ну пока вишлисты,не предзаказы
Та то боты-индусы ЕА.
В смысле, там тест идет, полно видосов с геймплеем, пока всем нравится.
Ну и?
Добавление игру в виш лист (что вообще ни на что не влияет и не гарантирует последующею ее покупку) это какое-то новое мерило успешности игры?
Дебилизм.
Успешности вряд-ли. Но вот для отчёта дебилам руководителям норм. Но студую всё ровно закроют.
Ну они ведь вкладываются в маркетинг, так что об этом они будут говорить, у них ведь там планы барбароса привлечь дофига игроков
Прогрев гоев работает.
Жаль предзаказы ещё не открыли, я бы уже купил! Обожаю эту серию игр!
Сколько раз вам говорили не делайте предзаказы, но нет, ничему вы не учитесь
Почему люди любят шутеры? Мне вот крайне редко заходят
ну просто вкусовщина,че тут непонятного,кому-то нравится,кому-то нет
Шутеры это скорей классика или база даже. Это наиболее лёгкий концепт прост.
Шутер лёгко делается: камера, камеру можно перемещать, у камеры рядом видна палка, палка стреляет в мишени, мишени падают после попадания из палки(хотя чаще попадания из камеры делают) - вот весь геймплей шутера) ... вместо палки порой вообще просто крестик делают))
минимальный концепт
Всё чудесно. Осталось только 2 таких больших вопроса:
1) Добавят ли русский язык?
2) Останется ли БФ6 доступной для покупки в РУ регионе?