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Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 207 оценок

Battlefield 6 собрал 500 тысяч добавлений в список желаемого в Steam за один уикенд после анонса

IKarasik IKarasik

Ожидаемый шутер Battlefield 6 всего за один уикенд после релиза дебютного трейлера собрал полмиллиона добавлений в список желаемого на Steam. Об этом сообщает аналитическая компания Alinea Analytics со ссылкой на данные платформы.

Такой всплеск интереса — яркое подтверждение того, что фанаты серии по-прежнему верят в возвращение Battlefield к былой славе. После провального запуска Battlefield 2042 в 2021 году, который серьёзно пошатнул доверие игроков, многие были настроены скептически. Однако, судя по реакции на трейлер, Battlefield 6 вселяет надежду на качественное переосмысление серии.

По словам генерального директора Alinea Analytics Рикарда Линдера, данные о wish-листах были собраны всего за несколько дней после показа трейлера, который на данный момент набрал более 7,6 млн просмотров на официальном YouTube-канале — не считая перезаливов и реакций.

Дополнительный интерес к игре подогревает предстоящее мультиплеерное представление, которое состоится уже в этот четверг. Крупные контент-мейкеры отправились в Лос-Анджелес для участия в специальном событии, где они смогут впервые показать публике полноценный геймплей.

Пока Battlefield 6 только готовится к выходу, его уже называют одним из самых перспективных шутеров ближайших лет — и цифры это подтверждают.

29
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
askazanov

Неужели народ такой глупый? Ни чего ещё толком не показали, а все бегут уже за предзаказами быстро ))))

12
InkubatorKlef

ну пока вишлисты,не предзаказы

7
hpi

Та то боты-индусы ЕА.

Samson48

В смысле, там тест идет, полно видосов с геймплеем, пока всем нравится.

4
Yoshemitsu

Ну и?

Добавление игру в виш лист (что вообще ни на что не влияет и не гарантирует последующею ее покупку) это какое-то новое мерило успешности игры?

Дебилизм.

6
hpi

Успешности вряд-ли. Но вот для отчёта дебилам руководителям норм. Но студую всё ровно закроют.

1
TheNikolay00

Ну они ведь вкладываются в маркетинг, так что об этом они будут говорить, у них ведь там планы барбароса привлечь дофига игроков

1
СнопакДоминатор

Прогрев гоев работает.

3
TIuBo3aBpuK

Жаль предзаказы ещё не открыли, я бы уже купил! Обожаю эту серию игр!

3
Nodas

Сколько раз вам говорили не делайте предзаказы, но нет, ничему вы не учитесь

2
Lyс

Почему люди любят шутеры? Мне вот крайне редко заходят

2
InkubatorKlef

ну просто вкусовщина,че тут непонятного,кому-то нравится,кому-то нет

AGS37

Шутеры это скорей классика или база даже. Это наиболее лёгкий концепт прост.
Шутер лёгко делается: камера, камеру можно перемещать, у камеры рядом видна палка, палка стреляет в мишени, мишени падают после попадания из палки(хотя чаще попадания из камеры делают) - вот весь геймплей шутера) ... вместо палки порой вообще просто крестик делают))

Спойлер

минимальный концепт

3
Scupper
2
Emperor77

Всё чудесно. Осталось только 2 таких больших вопроса:

1) Добавят ли русский язык?

2) Останется ли БФ6 доступной для покупки в РУ регионе?