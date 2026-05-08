Battlefield 6 стала самой продаваемой игрой в истории серии за один финансовый год

Перед запуском третьего сезона Battlefield 6, намеченным на 12 мая, издательство Electronic Arts поделилось впечатляющими финансовыми результатами. Прошедший финансовый год стал для компании историческим: чистые поступления (net bookings) достигли рекордной отметки в 8,026 млрд долларов, показав рост на 9% по сравнению с прошлым периодом.

Ключевым драйвером роста выступила именно Battlefield 6. В EA подчеркнули, что проект продемонстрировал лучшие показатели за всю историю франшизы в рамках одного финансового года, обновив сразу несколько внутренних рекордов серии. Позитивную динамику также поддержали футбольные симуляторы (EA Sports FC 26, FC Online и FC Mobile), а шутер Apex Legends завершил четвертый квартал с лучшим результатом за год.

Глава EA Эндрю Уилсон отметил, что такие достижения стали возможны благодаря слаженной работе команд и четкой стратегии. Он также упомянул об успехах в финансовом секторе и высоком интересе со стороны инвесторов, что позволяет компании уверенно планировать закрытие текущих сделок и осваивать новые рыночные горизонты.