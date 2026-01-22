Battlefield 6 стала самой продаваемой игрой в США в 2025 году, Call of Duty: Black Ops 7 лишь на 5 месте

Аналитик Circana Мэт Пискателла опубликовал данные по американскому рынку видеоигр 2025 года. Невероятно, но самой продаваемой игрой 2025 года стала не Call of Duty, а Battlefield 6 от DICE и Electronic Arts, а последняя часть серии от Activision, Black Ops 7, заняла лишь пятое место, уступив даже NBA 2K26, Borderlands 4 и Monster Hunter Wilds.

Тем не менее, Call of Duty оказалась самой продаваемой игрой декабря, что, очевидно, не позволило ей сократить отставание от своего прямого конкурента, который сам занял третье место в этом месяце.

Топ-20 самых продаваемых премиальных игр в США к 2025 году:

Battlefield 6 NBA 2K26 Borderlands 4 Monster Hunter: Wilds Call of Duty: Black Ops 7 Madden NFL 26 EA Sports College Footaball 26 EA Sports FC 26 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Call of Duty: Black Ops 6 Ghost of Yotei MLB: The Show 25 Minecraft Elden Ring: Nightreign Kingdom Come: Deliverance II Forza Horizon 5 Pokémon Legends: ZA WWE 2K25 Split Fiction Grand Theft Auto V

Также стоит отметить, что этот рейтинг включает только премиальные игры, то есть те, которые доступны за определённую цену. Таким образом, доходы от различных бесплатных и онлайн-платформ не были включены.