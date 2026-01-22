ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 1 182 оценки

Battlefield 6 стала самой продаваемой игрой в США в 2025 году, Call of Duty: Black Ops 7 лишь на 5 месте

monk70 monk70

Аналитик Circana Мэт Пискателла опубликовал данные по американскому рынку видеоигр 2025 года. Невероятно, но самой продаваемой игрой 2025 года стала не Call of Duty, а Battlefield 6 от DICE и Electronic Arts, а последняя часть серии от Activision, Black Ops 7, заняла лишь пятое место, уступив даже NBA 2K26, Borderlands 4 и Monster Hunter Wilds.

Тем не менее, Call of Duty оказалась самой продаваемой игрой декабря, что, очевидно, не позволило ей сократить отставание от своего прямого конкурента, который сам занял третье место в этом месяце.

Топ-20 самых продаваемых премиальных игр в США к 2025 году:

  1. Battlefield 6
  2. NBA 2K26
  3. Borderlands 4
  4. Monster Hunter: Wilds
  5. Call of Duty: Black Ops 7
  6. Madden NFL 26
  7. EA Sports College Footaball 26
  8. EA Sports FC 26
  9. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  10. Call of Duty: Black Ops 6
  11. Ghost of Yotei
  12. MLB: The Show 25
  13. Minecraft
  14. Elden Ring: Nightreign
  15. Kingdom Come: Deliverance II
  16. Forza Horizon 5
  17. Pokémon Legends: ZA
  18. WWE 2K25
  19. Split Fiction
  20. Grand Theft Auto V

Также стоит отметить, что этот рейтинг включает только премиальные игры, то есть те, которые доступны за определённую цену. Таким образом, доходы от различных бесплатных и онлайн-платформ не были включены.

Комментарии:  3
Xa6apof

ladno

1
PermanentRPG
самых продаваемых премиальных игр

в смысле со всем доп контентом, макс издания только?

сайт га8но, новости состоят из ереси, пишите лучше на английском - ваш перевод от дурачков,

1
askazanov

Смешно