Battlefield 6 стала самой продаваемой игрой в США в 2025 году, Call of Duty: Black Ops 7 лишь на 5 месте

Аналитик Circana Мэт Пискателла опубликовал данные по американскому рынку видеоигр 2025 года. Невероятно, но самой продаваемой игрой 2025 года стала не Call of Duty, а Battlefield 6 от DICE и Electronic Arts, а последняя часть серии от Activision, Black Ops 7, заняла лишь пятое место, уступив даже NBA 2K26, Borderlands 4 и Monster Hunter Wilds.
Тем не менее, Call of Duty оказалась самой продаваемой игрой декабря, что, очевидно, не позволило ей сократить отставание от своего прямого конкурента, который сам занял третье место в этом месяце.
Топ-20 самых продаваемых премиальных игр в США к 2025 году:
- Battlefield 6
- NBA 2K26
- Borderlands 4
- Monster Hunter: Wilds
- Call of Duty: Black Ops 7
- Madden NFL 26
- EA Sports College Footaball 26
- EA Sports FC 26
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Call of Duty: Black Ops 6
- Ghost of Yotei
- MLB: The Show 25
- Minecraft
- Elden Ring: Nightreign
- Kingdom Come: Deliverance II
- Forza Horizon 5
- Pokémon Legends: ZA
- WWE 2K25
- Split Fiction
- Grand Theft Auto V
Также стоит отметить, что этот рейтинг включает только премиальные игры, то есть те, которые доступны за определённую цену. Таким образом, доходы от различных бесплатных и онлайн-платформ не были включены.
