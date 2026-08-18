Battlefield 6 стала временно бесплатной - прямо перед бетой Modern Warfare 4

EA и Battlefield Studios выпустили вторую главу четвертого сезона Battlefield 6. Ключевыми фишками масштабного обновлениями стали карта «Остров Уэйк», впервые появишаяся в Battlefield 1942, а также новый режим Carrier Strike по уничтожению вражеского авианосца.

Кроме того, в игре стартовал кроссовер с «Топ Ганом». В игру добавили истребители F-18 Super Hornet и легендарный F-14 Tomcat, а также полноценных персонажей с внешностью и оригинальной озвучкой актеров из «Мэверика» — Майлза Теллера (Брэдли Брэдшоу), Льюиса Пуллмана (Роберт Флойд) и Чарльза Парнелла (Соломон Бейтс).

В королевской битве REDSEC появилась авиационная миссия для режима Gauntlet. Из нового оружия стала доступна снайперская винтовка Interdictor (она разблокируется через боевой пропуск). Еще в игру добавили кастомные лобби и полноценный режим наблюдателя.

Вместе с этим Battlefield 6 стала временно бесплатной до 25 августа. Пробник доступен на ПК и консолях. Для участия нужно загрузить клиент королевской битвы REDSEC. Из контента обещают четыре карты («Остров Уэйк», Tsuru Reef, Cairo Bazaar и Hagental Base), а также пять режимов.

Примечательно, что бесплатный доступ к Battlefield 6 запустили прямо перед стартом бета-тестирования Call of Duty: Modern Warfare 4. С 21 по 25 августа состоится ранний доступ для оформивших предзаказ на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Контент пробной версии Battlefield 6. Источник: EA

Ранее генеральный менеджер и вице-президент Criterion и DICE Ребекка Кутаз рассказала, что EA и Battlefield Studios планируют поддерживать Battlefield 6 еще как минимум два года. Другими словами, новый контент будет выходить вплоть до 2028-го.