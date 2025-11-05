Battlefield 6 стала второй игрой серии с худшим рейтингом в Steam

Не так давно выпущенная Battlefield 6 стала возвращением к истокам, благодаря чему вначале получила много похвал от игроков, но на данный момент является второй частью с худшим рейтингом. Хотя многие игроки считают Battlefield 6 очень хорошей игрой, в Steam ее воспринимают неоднозначно. Есть несколько основных причин, и одна из них — вялый приём модуля RedSec.

Правда, он работает отдельно от основной игры, что, по мнению пользователей, показывает, насколько ненадежными могут быть рейтинги Steam. Кроме того, отрицательные отзывы оставляют игроки, недовольные новым контентом, добавленым в первом сезоне. Речь идет, в частности, о чересчу броских скинах, дорогом боевом пропуске и худшей карте в истории серии. Значительный вклад в общую оценку внесли также китайцы, которые провели масштабную бомбардировку рецензиями на Battlefield 6. Если бы не они, то игра заняла бы гораздо более высокое место в рейтинге.

Хуже Battlefield 6 оценена разве что Battlefield 2042, что неудивительно, учитывая, что предыдущая часть подверглась серьезной критике со стороны игроков. Текущий рейтинг в 42% положительных оценок все равно можно считать успехом по сравнению с 24%, которые были на карточке игры сразу после релиза. Со временем EA DICE удалось немного улучшить игру, но неприятный осадок все равно остался.

Впрочем, первые три места в рейтинге тоже не удивляют. Battlefield 1 предложил игрокам то, чего они хотели больше всего — крупномасштабные сражения, верно воспроизводящие атмосферу войны. В свою очередь, Battlefield Bad Company 2 и Battlefield 4 сегодня являются классикой, о которой многие вспоминают с ностальгией. Первая могла бы набрать даже на несколько процентов больше, если бы EA не изъяла игру из продажи и не закрыла серверы.

В то же время удивляет низкая позиция Battlefield 3, которую обогнал даже Battlefield V. Как известно, «пятерка» подверглась резкой критике еще до выхода, в том числе за своеобразную интерпретацию Второй мировой войны. В настоящее время игра также получает много негативных оценок из-за повсеместного распространения читеров. Что касается BF3, то один из пользователей Reddit так объяснил сложившуюся ситуацию.

BF3 в Steam получает смешанные отзывы из-за лаунчера EA и проблем с PunkBuster, которые большинство игроков не знают, как решить.

В то же время EA DICE старается добиться расположения сообщества и, например, из игры уже были удалены самые спорные скины. Также была изменена критикуемая система испытаний, которая заставляла игроков BF6 играть в Redsec. Подействует ли это на улучшение восприятия игры в Steam — покажет время.