Battlefield 6 стала второй игрой серии с худшим рейтингом в Steam

Не так давно выпущенная Battlefield 6 стала возвращением к истокам, благодаря чему вначале получила много похвал от игроков, но на данный момент является второй частью с худшим рейтингом. Хотя многие игроки считают Battlefield 6 очень хорошей игрой, в Steam ее воспринимают неоднозначно. Есть несколько основных причин, и одна из них — вялый приём модуля RedSec.
Правда, он работает отдельно от основной игры, что, по мнению пользователей, показывает, насколько ненадежными могут быть рейтинги Steam. Кроме того, отрицательные отзывы оставляют игроки, недовольные новым контентом, добавленым в первом сезоне. Речь идет, в частности, о чересчу броских скинах, дорогом боевом пропуске и худшей карте в истории серии. Значительный вклад в общую оценку внесли также китайцы, которые провели масштабную бомбардировку рецензиями на Battlefield 6. Если бы не они, то игра заняла бы гораздо более высокое место в рейтинге.
Хуже Battlefield 6 оценена разве что Battlefield 2042, что неудивительно, учитывая, что предыдущая часть подверглась серьезной критике со стороны игроков. Текущий рейтинг в 42% положительных оценок все равно можно считать успехом по сравнению с 24%, которые были на карточке игры сразу после релиза. Со временем EA DICE удалось немного улучшить игру, но неприятный осадок все равно остался.
Впрочем, первые три места в рейтинге тоже не удивляют. Battlefield 1 предложил игрокам то, чего они хотели больше всего — крупномасштабные сражения, верно воспроизводящие атмосферу войны. В свою очередь, Battlefield Bad Company 2 и Battlefield 4 сегодня являются классикой, о которой многие вспоминают с ностальгией. Первая могла бы набрать даже на несколько процентов больше, если бы EA не изъяла игру из продажи и не закрыла серверы.
В то же время удивляет низкая позиция Battlefield 3, которую обогнал даже Battlefield V. Как известно, «пятерка» подверглась резкой критике еще до выхода, в том числе за своеобразную интерпретацию Второй мировой войны. В настоящее время игра также получает много негативных оценок из-за повсеместного распространения читеров. Что касается BF3, то один из пользователей Reddit так объяснил сложившуюся ситуацию.
BF3 в Steam получает смешанные отзывы из-за лаунчера EA и проблем с PunkBuster, которые большинство игроков не знают, как решить.
В то же время EA DICE старается добиться расположения сообщества и, например, из игры уже были удалены самые спорные скины. Также была изменена критикуемая система испытаний, которая заставляла игроков BF6 играть в Redsec. Подействует ли это на улучшение восприятия игры в Steam — покажет время.
Дааа, единственные проблемы игры. Ей хоть и кидают негатив из- за блокировок РКН и перевода, но на самом деле игра просто сломана и не заслуживает позитивных ревью.
Пройдемся по тому, что мы имеем на текущий момент:
- 60 гц серваки, это чисто позорище в 25 году.
- Куда не ткни, везде баги. В матчах, в меню, меня уже натурально колотит от подкидывающих текстур.
- Всратый баланс. Передаю привет челику, который придумал, что не нужно ставить лимит на мины. Гаджеты либо дикая имба, либо настолько убожество, что с ними никто играть не будет, 320 зажигалка просто неиграбельный.
- Блум не исправлен.
- Вместо нормального и адекватного патча который мы ждали сколько? Три недели? Разработчик решил, что важней добавить батлпасс, магазин и свой убогий БР, который даже своего лица не имеет, там чисто скопированная варзона. Ну... Ладно, ещё карту добавили, только добавили, а её уже нужно перерабатывать.
И это только то, что я успел вспомнить. Премиум АААААААА гейминг в 2025 году, кидай 70 бачей и молись, что бы игра хотя бы не вылетала на с синим экраном.
Так хомяки вон какой онлайн устроили, вон сколько миллионов копий купили. Так что все в норме, все всех устраивает
Не знаю о каких багах идёт речь. Я наиграл несколько часов и ни одного не словил.
3 дня наиграно, ну может раз 10 подкинуло, и то меньше. Клоун
Сейчас бы верить рейтингу Стим, где у редсека на каждые десять отрицательных отзывов семь про отсутствие русского языка. Китайцы заняты тем же самым. Не спорю, батл рояль получился ну очень средним, Но в отзывах там ад
Ну так адекватные люди говорили еще до релиза, что это будет кал и провал а быдло насмотрелась на протыков на ютубе и начали хайпить, мол, бф из соууу бек а оказался обычный кал который современным игрокам кому важен динамичный мультиплеер не нужен и скоро выйдет новая код и похоронит окончательно серию бф
Это всё REDSEC. Так то игра годная.
Я тоже диз влепил игре. Интеграция заданий из мерзости redsec в основную игру, убогий и не нужный battlepass, к тому же ещё и платный... Игра только вышла, а ЕА её уже топит в дер*ме. Впрочем ничего нового)).
Эээй а как же хвальба и невероятные отзывы игроков, что это самая лучшая часть? 😂 // Александр Королёв
А где они убрали испытания из редсек? Я вижу испытания еженедельные с поинтами батлпасса которые выполняешь именно в бр и в новом каком-то режиме из того же батлрояля. Где их убрали, также есть испытания для скинов которые также выполняются в бр, кстати баг с дроном разведчика до сих пор в игре, что очень бесит на некоторых картах в
Челенджи тоже обещали пофиксить, так ничего и не исправили
Тоже факт, некоторые челленджи закрыл с ботами как снайперку, сапорта, штурмовика, инженера закрыть с ботами за матч тоже
Че по факту нужно - исправить ублюдочные челленджи, увеличить карты на 20-30%, добавить русский язык, убавить адс блум.
Где вы, машингеймс....