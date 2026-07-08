Battlefield 6 станет долгосрочной платформой: EA подтвердила поддержку игры далеко за пределами 2026 года

EA намерена развивать Battlefield 6 ещё долго после релиза. Об этом в интервью изданию Indy100 заявила вице-президент и генеральный директор Battlefield Studios Europe Ребекка Кутаз. Отвечая на вопрос о поддержке игры как минимум в течение следующих двух лет, она подтвердила: «Да, конечно».

По словам Кутаз, команда сосредоточена на развитии Battlefield как единой платформы, прислушиваясь к запросам сообщества. Игроки ожидают больше карт, масштабных локаций и нового контента, и именно эти направления сейчас находятся в приоритете.

Старший продюсер Criterion Дэнни Айзек также отметил, что студия полностью сосредоточена на Battlefield. Он подчеркнул, что разработчики хотят и дальше создавать запоминающиеся игровые моменты для миллионов пользователей, рассматривая серию как долгосрочный проект, а не игру с коротким жизненным циклом.