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Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 213 оценок

Battlefield 6 станет платформой: глава EA сообщил о крупнейшей ставке в истории серии

butcher69 butcher69

Electronic Arts инвестирует в Battlefield 6 больше, чем в любую предыдущую игру франшизы. Об этом сообщил глава компании Эндрю Уилсон в рамках последнего финансового отчёта. По его словам, проект перестал быть просто новой частью серии — EA строит полноценную платформу, которая станет фундаментом для будущих инициатив.

По данным СМИ, бюджет игры превышает 400 миллионов долларов, а разработка ведётся уже более четырёх лет. К производству привлечены сразу четыре студии: DICE, Criterion Games, Motive и Ripple Effect. Уилсон отметил, что масштаб и суть проекта станут ясны после официальной презентации.

Сообщается, что бюджет Battlefield 6 уже перевалил за $400 миллионов - у EA возникла масса проблем с созданием игры

Особое внимание EA уделяет маркетинговой кампании — ожидаются масштабные активности, включая участие популярных стримеров и блогеров, которые покажут игру в день анонса.

Презентация мультиплеерных режимов Battlefield 6 пройдёт 31 июля в 21:30 по Москве. Именно тогда, как обещает издатель, игроки впервые увидят весь размах грядущего проекта.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
ABRASцовы

Просто лучшие

6
Пользователь ВКонтакте

вижу на картинке российский су-57. Они у России лицензию покупали на разрешение использовать образ российских самолетов ? а может подать на них в международный суд ? Раз они такие бохатые и любят деньгами разбрасываться - штрафчик лямов в 50 осилят // Илья Прохоров

4
Пользователь ВКонтакте

Еа топ 2 в мире по бабкам, у них около 50 лярдов , 50 лямов для них ничто) // Дмитрий Дементьев

Котян Сутоевич

Иди подай, дурачок).

3
Пользователь ВКонтакте

Название дал другое и нормально. Как активижн с калашами в колде. // Даниил Плетнев

jax baron

во смотрите фанаты - щяс они себе пердак порвут вооон как вылезают из себя

1