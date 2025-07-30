Battlefield 6 станет платформой: глава EA сообщил о крупнейшей ставке в истории серии

Electronic Arts инвестирует в Battlefield 6 больше, чем в любую предыдущую игру франшизы. Об этом сообщил глава компании Эндрю Уилсон в рамках последнего финансового отчёта. По его словам, проект перестал быть просто новой частью серии — EA строит полноценную платформу, которая станет фундаментом для будущих инициатив.
По данным СМИ, бюджет игры превышает 400 миллионов долларов, а разработка ведётся уже более четырёх лет. К производству привлечены сразу четыре студии: DICE, Criterion Games, Motive и Ripple Effect. Уилсон отметил, что масштаб и суть проекта станут ясны после официальной презентации.
Особое внимание EA уделяет маркетинговой кампании — ожидаются масштабные активности, включая участие популярных стримеров и блогеров, которые покажут игру в день анонса.
Презентация мультиплеерных режимов Battlefield 6 пройдёт 31 июля в 21:30 по Москве. Именно тогда, как обещает издатель, игроки впервые увидят весь размах грядущего проекта.
Просто лучшие
вижу на картинке российский су-57. Они у России лицензию покупали на разрешение использовать образ российских самолетов ? а может подать на них в международный суд ? Раз они такие бохатые и любят деньгами разбрасываться - штрафчик лямов в 50 осилят // Илья Прохоров
Еа топ 2 в мире по бабкам, у них около 50 лярдов , 50 лямов для них ничто) // Дмитрий Дементьев
Иди подай, дурачок).
Название дал другое и нормально. Как активижн с калашами в колде. // Даниил Плетнев
во смотрите фанаты - щяс они себе пердак порвут вооон как вылезают из себя