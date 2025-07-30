Battlefield 6 станет платформой: глава EA сообщил о крупнейшей ставке в истории серии

Electronic Arts инвестирует в Battlefield 6 больше, чем в любую предыдущую игру франшизы. Об этом сообщил глава компании Эндрю Уилсон в рамках последнего финансового отчёта. По его словам, проект перестал быть просто новой частью серии — EA строит полноценную платформу, которая станет фундаментом для будущих инициатив.

По данным СМИ, бюджет игры превышает 400 миллионов долларов, а разработка ведётся уже более четырёх лет. К производству привлечены сразу четыре студии: DICE, Criterion Games, Motive и Ripple Effect. Уилсон отметил, что масштаб и суть проекта станут ясны после официальной презентации.

Особое внимание EA уделяет маркетинговой кампании — ожидаются масштабные активности, включая участие популярных стримеров и блогеров, которые покажут игру в день анонса.

Презентация мультиплеерных режимов Battlefield 6 пройдёт 31 июля в 21:30 по Москве. Именно тогда, как обещает издатель, игроки впервые увидят весь размах грядущего проекта.