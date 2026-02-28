Battlefield 6 станет стабильнее: обновление 1.2.1.5 устранит вылеты и ошибки интерфейса

Разработчики Battlefield 6 анонсировали свежее обновление под номером 1.2.1.5, выход которого запланирован на 3 марта. Основной приоритет этого патча — техническое оздоровление игры и повышение комфорта пользователей. Команда сфокусировалась на устранении критических ошибок, приводивших к вылетам, а также на оптимизации пользовательского интерфейса для более плавной работы.
Значительные правки коснулись игровой логики, в частности — системы респауна. Обновленные алгоритмы призваны исключить случаи возрождения бойцов в непредусмотренных локациях или внутри геометрии уровней. Кроме того, была устранена ошибка, из-за которой награды в текущем Боевом пропуске отображались некорректно, что мешало отслеживать прогресс сезона.
В дополнение к техническим исправлениям, патч решает проблему с исчезновением внутриигровых предметов. В распоряжение игроков вернутся ранее купленные косметические элементы из наборов Bountiful Harvest, Pax Vanguard и Devil Dogs. Разработчики подтвердили, что весь недостающий контент будет автоматически восстановлен в инвентарях сразу после
установки обновления.
