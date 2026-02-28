ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 1 205 оценок

Battlefield 6 станет стабильнее: обновление 1.2.1.5 устранит вылеты и ошибки интерфейса

Gruz_ Gruz_

Разработчики Battlefield 6 анонсировали свежее обновление под номером 1.2.1.5, выход которого запланирован на 3 марта. Основной приоритет этого патча — техническое оздоровление игры и повышение комфорта пользователей. Команда сфокусировалась на устранении критических ошибок, приводивших к вылетам, а также на оптимизации пользовательского интерфейса для более плавной работы.

Значительные правки коснулись игровой логики, в частности — системы респауна. Обновленные алгоритмы призваны исключить случаи возрождения бойцов в непредусмотренных локациях или внутри геометрии уровней. Кроме того, была устранена ошибка, из-за которой награды в текущем Боевом пропуске отображались некорректно, что мешало отслеживать прогресс сезона.

В дополнение к техническим исправлениям, патч решает проблему с исчезновением внутриигровых предметов. В распоряжение игроков вернутся ранее купленные косметические элементы из наборов Bountiful Harvest, Pax Vanguard и Devil Dogs. Разработчики подтвердили, что весь недостающий контент будет автоматически восстановлен в инвентарях сразу после
установки обновления.

6
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
CoolKaz

Здорово...очень хорошо...а когда нормальный контент во второй сезон завезут?

3
Евгений Луговой

Уроки выучи сначала..

1
CoolKaz Евгений Луговой

Ты долбоёб?

2
Azimut zvuk CoolKaz

Похож😂

свидетель крайзиса

У кого нибудь появляется рябь в игре?

sa1958

Ну и ладненько, может и наладится.

Dart_Zero

Вот бы ещё быдлопасс убрали а то это как плевок в лицо при таком конском ценнике самой игры