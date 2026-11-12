Battlefield 6 станет временно бесплатной на всех платформах с 13 ноября

Компания Electronic Arts объявила о проведении бесплатных выходных в мультиплеере Battlefield 6 с 13 по 16 ноября 2026 года. Опробовать шутер без покупки смогут владельцы ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S — предварительная загрузка клиента уже доступна в цифровых магазинах.

Акция приурочена к выходу обновления 2.1.2.0 и старту второй фазы пятого сезона. Игрокам откроют режимы «Захват» и «Эскалация», свежее вооружение и ночную пехотную карту «Европейское казино» в Лас-Вегасе с высокой разрушаемостью, позволяющей пробивать стены и обрушить центральную башню комплекса.

Одновременно в игре стартует событие «Ограбление казино». Выполняя контракты в матчах, игроки заработают валюту PASTA для покупки косметических предметов, при этом весь полученный прогресс и награды сохранятся на аккаунте после завершения акции.

Для участия в тестировании необходимо заранее скачать бесплатный клиент Battlefield REDSEC (в Steam, PS Store или Microsoft Store), установить актуальные патчи и выбрать соответствующие пробные плейлисты после запуска мероприятия.