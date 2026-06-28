Battlefield 6 станет временно бесплатной на всех платформах с 30 июня

Издательство Electronic Arts официально объявило о проведении масштабной акции в Battlefield 6. В период с 30 июня по 6 июля все желающие смогут свободно скачать шутер и протестировать ключевой мультиплеерный контент без каких-либо затрат. Кнопка загрузки клиента активируется одновременно на всех целевых платформах.

В рамках бесплатной недели пользователям предложат протестировать пять сетевых режимов на четырех картах, включая гигантскую локацию «Поезд на Голмуд» и переработанную классику Grand Bazaar из BF3 под названием «Каирский базар», а также специальный тактический режим «Тактическое уничтожение».

Для компании данный проект остается одной из главных и самых амбициозных ставок за последнее время, а текущий ивент призван привлечь к нему свежую аудиторию. Разработчики отмечают, что весь прогресс, заработанный за время триала, можно будет перенести в полную версию игры.

Если вы долго сомневались, стоит ли отдавать деньги за новую Battlefield, — это идеальный шанс собрать друзей в сквад и проверить игру лично.