Battlefield 6 установила рекорд продаж франшизы и обошла Battlefield 1 всего за один месяц

Battlefield 6 стала крупнейшим коммерческим успехом Electronic Arts за всю историю серии. Согласно свежему отчёту Circana по продажам игр в США, новый шутер не только возглавил октябрьский чарт, но и стал самой продаваемой игрой Battlefield за всё время существования франшизы.

По данным аналитиков, объём продаж Battlefield 6 в октябре оказался настолько высок, что игра сразу заняла первое место как по итогам месяца, так и по итогам всего 2024 года. Более того, проект сумел обойти пожизненные продажи Battlefield 1, которая долгие годы удерживала статус самого успешного релиза серии.

Circana также отмечает, что Battlefield 6 показала самый высокий денежный оборот за один месяц среди всех игр, отслеживаемых компанией за последние три года. Последний раз аналогичный показатель был превышён только Call of Duty: Modern Warfare II в 2022 году.

Релиз Battlefield 6 состоялся на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Недавно в игре также стартовал бесплатный режим королевской битвы REDSEC, который вышел 28 октября и уже привлёк внимание большого числа игроков.

Успех Battlefield 6 может стать ключевым фактором в будущей стратегии EA и подтвердить, что серия вернулась на путь масштабных хитов.