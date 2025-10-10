Battlefield 6 установила рекорд в Steam, но игроки на ПК не могут войти в игру через EA App

Запуск Battlefield 6 оказался одновременно триумфальным и проблемным. Уже через несколько часов после релиза шутера онлайн в Steam превысил 700 тысяч одновременных игроков, а пиковое значение составило 747 440 человек — это один из лучших стартов среди всех игр Electronic Arts за последние годы.

Однако вместе с рекордом пришли и проблемы. Тысячи пользователей сообщают, что не могут запустить игру через EA App, получая ошибку о необходимости покупки DLC. Разработчики уже признали проблему и работают над её устранением.

Мы знаем о неполадке, которая мешает игрокам получить доступ к игре. Некоторые видят сообщение о необходимости приобрести DLC. Команда уже расследует проблемую

— говорится в официальном обращении на странице BattlefieldComm.

Проблемы с доступом наблюдаются не только в EA App, но и на серверах самой игры. На старте релиза в очереди на вход числилось более 500 тысяч игроков, и многие по-прежнему не могут попасть в бой. Несмотря на это, интерес к игре остаётся огромным — активность пользователей в Steam растёт, а отзывы уже называют проект «возвращением классической Battlefield».

Battlefield 6 доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработчики обещают увеличить пропускную способность серверов и выпустить исправление для EA App в ближайшее время