Battlefield 6 установила рекорд в Steam, но игроки на ПК не могут войти в игру через EA App

Запуск Battlefield 6 оказался одновременно триумфальным и проблемным. Уже через несколько часов после релиза шутера онлайн в Steam превысил 700 тысяч одновременных игроков, а пиковое значение составило 747 440 человек — это один из лучших стартов среди всех игр Electronic Arts за последние годы.
Однако вместе с рекордом пришли и проблемы. Тысячи пользователей сообщают, что не могут запустить игру через EA App, получая ошибку о необходимости покупки DLC. Разработчики уже признали проблему и работают над её устранением.
Мы знаем о неполадке, которая мешает игрокам получить доступ к игре. Некоторые видят сообщение о необходимости приобрести DLC. Команда уже расследует проблемую
— говорится в официальном обращении на странице BattlefieldComm.
Проблемы с доступом наблюдаются не только в EA App, но и на серверах самой игры. На старте релиза в очереди на вход числилось более 500 тысяч игроков, и многие по-прежнему не могут попасть в бой. Несмотря на это, интерес к игре остаётся огромным — активность пользователей в Steam растёт, а отзывы уже называют проект «возвращением классической Battlefield».
Battlefield 6 доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработчики обещают увеличить пропускную способность серверов и выпустить исправление для EA App в ближайшее время
Осталось дождаться русификатора...
ну ну )))
Для сетевого шутана? Зачем?
В игре есть русский, но разрабы его системно выключили ещё на этапе разработки. Промоматериалы на странице в Steam переведены,а следовательно русский есть официально, но недоступен.
кто пытается играть через EA ОБХОДНОЕ РЕШЕНИЕ - мне помогло: Перейдите в сообщество -> поиск -> сервер верхнего экрана -> наведите курсор на сервер -> нажмите X, чтобы просмотреть дополнительную информацию -> отправьте спам на кнопку «Присоединиться»
Чел, какого хрена, этот способ работает!
куда тыкать не пойму .
уже не работает.
вот и шляпа .чините нахрен
Плюсую. Ну как так можно было обосраться????
осталось дождаться пока еа пофиксят нерабочую игру в еа арр
Разрабы....осталось дождаться два часа...
Зашёл на старте, как только распаковка прошла - почти 500к, это буквально три минуты после старта серверов! Бахнуло знатно. И да, король вернулся!))
EA App? Это сейчас так Origin называется? А нафига он нужен если игра есть в стиме?
кто то может там в апекс играет, зачем ему стим?
В стиме нет EA Play pro
Это в принципе их лучший старт, никогда у ea больше не было