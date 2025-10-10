ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 694 оценки

Battlefield 6 установила рекорд в Steam, но игроки на ПК не могут войти в игру через EA App

Gutsz Gutsz

Запуск Battlefield 6 оказался одновременно триумфальным и проблемным. Уже через несколько часов после релиза шутера онлайн в Steam превысил 700 тысяч одновременных игроков, а пиковое значение составило 747 440 человек — это один из лучших стартов среди всех игр Electronic Arts за последние годы.

Battlefield 6 официально вышла на ПК и консолях, но поиграть в неё сейчас не получится нигде - онлайн превысил 500 тысяч

Однако вместе с рекордом пришли и проблемы. Тысячи пользователей сообщают, что не могут запустить игру через EA App, получая ошибку о необходимости покупки DLC. Разработчики уже признали проблему и работают над её устранением.

Мы знаем о неполадке, которая мешает игрокам получить доступ к игре. Некоторые видят сообщение о необходимости приобрести DLC. Команда уже расследует проблемую

— говорится в официальном обращении на странице BattlefieldComm.

Проблемы с доступом наблюдаются не только в EA App, но и на серверах самой игры. На старте релиза в очереди на вход числилось более 500 тысяч игроков, и многие по-прежнему не могут попасть в бой. Несмотря на это, интерес к игре остаётся огромным — активность пользователей в Steam растёт, а отзывы уже называют проект «возвращением классической Battlefield».

Battlefield 6 доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработчики обещают увеличить пропускную способность серверов и выпустить исправление для EA App в ближайшее время

27
34
Комментарии:  34
Ваш комментарий
Haliburton
10
Олег Шандер

Осталось дождаться русификатора...

9
DenisKarabass

ну ну )))

5
Aleksey Aleshka

Для сетевого шутана? Зачем?

8
gameplaynostalgia

В игре есть русский, но разрабы его системно выключили ещё на этапе разработки. Промоматериалы на странице в Steam переведены,а следовательно русский есть официально, но недоступен.

9
Steelak

кто пытается играть через EA ОБХОДНОЕ РЕШЕНИЕ - мне помогло: Перейдите в сообщество -> поиск -> сервер верхнего экрана -> наведите курсор на сервер -> нажмите X, чтобы просмотреть дополнительную информацию -> отправьте спам на кнопку «Присоединиться»

9
Hookzad

Чел, какого хрена, этот способ работает!

3
KnickerbockeredBlake

куда тыкать не пойму .

2
Bilder123

уже не работает.

1
KnickerbockeredBlake

вот и шляпа .чините нахрен

6
Aleksey Aleshka

Плюсую. Ну как так можно было обосраться????

4
Egrzim

осталось дождаться пока еа пофиксят нерабочую игру в еа арр

3
Shjk

Разрабы....осталось дождаться два часа...

3
Despot_Aspid
Уже через несколько часов после релиза шутера онлайн в Steam превысил 700 тысяч одновременных игроков

Зашёл на старте, как только распаковка прошла - почти 500к, это буквально три минуты после старта серверов! Бахнуло знатно. И да, король вернулся!))

3
Dart_Zero

EA App? Это сейчас так Origin называется? А нафига он нужен если игра есть в стиме?

2
nanouser1234

кто то может там в апекс играет, зачем ему стим?

2
Блоха В Сарафане

В стиме нет EA Play pro

1
Nodas
747 440 человек — это один из лучших стартов среди всех игр Electronic Arts за последние годы.

Это в принципе их лучший старт, никогда у ea больше не было

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ