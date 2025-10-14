Battlefield 6 уверенно удерживает лидерство в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 7 по 14 октября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Свежий релиз Battlefield 6 уверенно возглавил чарт платных продуктов Steam. Новый шутер от EA не просто стал самым продаваемым тайтлом недели, но и установил рекорд по онлайну среди всех проектов издателя — в игре одновременно находилось более 747 тысяч человек, что позволило ей обойти даже Apex Legends.

На второй строчке разместился EA Sports FC 26, продолжая удерживать позиции среди фанатов футбола. Замыкает тройку лидеров портативный Steam Deck, который стабильно держится в топе благодаря росту интереса к мобильному геймингу.

Далее следует Digimon Story Time Stranger — ролевой экшен по популярной аниме-франшизе, занявший четвёртое место. За ним идёт Little Nightmares III, стартовавшая с пятой позиции, но получившая смешанные отзывы.

естую строчку занял инди-хит Megabonk, чуть уступивший позиции, за ним — Dead by Daylight. Завершает десятку апгрейд до Deluxe-издания Battlefield 6, Ghost of Tsushima: Director’s Cut, вновь попавшая в чарты после релиза сиквела, и Borderlands 4, недавно получившая первую 20% скидку на ПК.