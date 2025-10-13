Battlefield 6 ворвалась в двадцатку лучших игр всех времён в Steam и собрала 747 тысяч игроков за первые выходные

Серия Battlefield переживает буквально возрождение после неудачного релиза Battlefield 2042 и долгого перерыва. Шестая часть шутера показала один из самых громких стартов в истории франшизы. По данным SteamDB, пиковый онлайн достиг 747 тысяч игроков, что позволило игре войти в топ-20 самых популярных проектов всех времён на платформе. В течение выходных Battlefield 6 занимала второе место по числу одновременных игроков, уступив лишь Counter-Strike 2 и обогнав такие хиты, как Apex Legends и Marvel Rivals.

Запуск прошёл не без проблем, однако техническая часть проекта заслужила похвалу. Игроки отмечают стабильную производительность и отличную оптимизацию — редкость для релизов подобного масштаба. Несмотря на очереди на серверах и сбои в EA App, Battlefield 6 демонстрирует выдающуюся стабильность в сетевых боях.

Общий рейтинг игры в Steam на данный момент составляет 76% положительных отзывов из более чем 61 тысячи. Это соответствует статусу «в основном положительные», что является сильным результатом для многопользовательского релиза с таким наплывом игроков.

Ранее мы сообщали, что китайские и российские игроки обрушили рейтинг Battlefield 6 из-за отсутствия локализации и проблем с озвучкой, однако, несмотря на негативную волну, проект удерживает уверенно высокий показатель — подробнее об этом можно прочитать в предыдущем материале.

Battlefield 6 уже стала одним из крупнейших запусков года, доказав, что интерес к когда-то очень популярной серии и масштабным военным шутерам по-прежнему жив. Но это лишь начало жизненного цикла игры: теперь перед разработчиками стоит куда более сложная задача — сохранить доверие геймеров и удержать высокий онлайн в долгосрочной перспективе.