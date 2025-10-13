Battlefield 6 ворвалась в двадцатку лучших игр всех времён в Steam и собрала 747 тысяч игроков за первые выходные

Серия Battlefield переживает буквально возрождение после неудачного релиза Battlefield 2042 и долгого перерыва. Шестая часть шутера показала один из самых громких стартов в истории франшизы. По данным SteamDB, пиковый онлайн достиг 747 тысяч игроков, что позволило игре войти в топ-20 самых популярных проектов всех времён на платформе. В течение выходных Battlefield 6 занимала второе место по числу одновременных игроков, уступив лишь Counter-Strike 2 и обогнав такие хиты, как Apex Legends и Marvel Rivals.
Запуск прошёл не без проблем, однако техническая часть проекта заслужила похвалу. Игроки отмечают стабильную производительность и отличную оптимизацию — редкость для релизов подобного масштаба. Несмотря на очереди на серверах и сбои в EA App, Battlefield 6 демонстрирует выдающуюся стабильность в сетевых боях.
Общий рейтинг игры в Steam на данный момент составляет 76% положительных отзывов из более чем 61 тысячи. Это соответствует статусу «в основном положительные», что является сильным результатом для многопользовательского релиза с таким наплывом игроков.
Ранее мы сообщали, что китайские и российские игроки обрушили рейтинг Battlefield 6 из-за отсутствия локализации и проблем с озвучкой, однако, несмотря на негативную волну, проект удерживает уверенно высокий показатель — подробнее об этом можно прочитать в предыдущем материале.
Battlefield 6 уже стала одним из крупнейших запусков года, доказав, что интерес к когда-то очень популярной серии и масштабным военным шутерам по-прежнему жив. Но это лишь начало жизненного цикла игры: теперь перед разработчиками стоит куда более сложная задача — сохранить доверие геймеров и удержать высокий онлайн в долгосрочной перспективе.
Ну и где клоуны которые щас будут писать что онлайн щас просел и скрины прикреплять? А вообще новая бф это лучший бф со времён копейки, давно не испытывал такого...вся команда суетиться что-то чинит, возрождается каждый раз, лестницы ставят для всей команды патроны дают, стрельба шикарная(правда некоторые пушки прям лазерган), карты хорошие, есть некоторые филерные, фаер шторм всё ещё прекрасен) хотя лучше бы границу каспия перенесли имхо. Снова наступили лучшие годы бф и это прекрасно
А сюжетка норм ? или можно пропускать
Сюжетку можно скипать, но если хочется для галочки, то можно и пройти..
Калоеды, что с лицом?)
Сравнение явно некорректное.
Почему же? эти цифры онлайна с бета теста обеих игр.
Хорошей игре хорошие продажи.
Колда для школотанов, подростков... А Баттла для мужиков, и достойных игроков, трухардов😆