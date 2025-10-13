Battlefield 6 возглавил британский чарт продаж, обогнав Ghost of Yotei и EA Sports FC 26

Battlefield 6 сразу после выхода заняла лидирующие позиции по продажам в Великобритании, обойдя популярную EA Sports FC 26, которая сейчас занимает второе место в британском чарте, а также Ghost of Yotei. Новая игра Electronic Arts демонстрирует высокие коммерческие показатели, развивая свой первоначальный успех после впечатляющего дебюта в Steam.

Шутер не только возглавил британский чарт продаж, но и продемонстрировал впечатляющие результаты продаж на цифровых платформах. Огромное количество одновременных игроков на ПК даже привело к техническим проблемам с серверами, что свидетельствует о тёплом приёме публикой последней части серии.

Ghost of Yotei, возглавлявшая чарты на прошлой неделе, теперь опустилась на третье место. Игра студии Sucker Punch потеряла позиции с выходом Battlefield 6, но остаётся одной из самых продаваемых игр в Великобритании.

Бестселлеры

Battlefield 6 EA Sports FC 26 Ghost of Yotei Mario Kart World Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Little Nightmares III Minecraft Donkey Kong Bananza Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto v

Mario Kart World, занявшая четвёртое место, сохранила стабильное положение, демонстрируя характерное для игр Nintendo постоянство. В то же время продажи комплекта Super Mario Galaxy 1 + 2 упали после первоначального роста после запуска, что привело к снижению рейтинга на несколько позиций.

Little Nightmares 3 дебютировала в чартах на шестой позиции, чуть выше Minecraft, которая продолжает демонстрировать свою невероятную долгожительство на игровом рынке даже спустя годы после выхода.