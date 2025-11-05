ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 1 039 оценок

Battlefield 6 возглавила чарт самых скачиваемых игр PlayStation Store в октябре

monk70 monk70

Sony опубликовала рейтинг самых скачиваемых игр PlayStation Store за октябрь 2025 года. Battlefield 6 возглавила оба чарта для PS5 — как в США, так и в Европе.

Если посмотреть на первую десятку, Battlefield 6 подтверждает отличный запуск, показанный в последние дни, став самой скачиваемой цифровой игрой для PS5 как в США, так и в Европе, обогнав Ghost of Yotei, которая в обоих случаях занимает второе место, но так и не смогла обойти феноменальный шутер от DICE и EA.

В остальном, среди новых игр, представляющих значительный интерес, выделяется ARC Raiders, которая, очевидно, также и на консолях, похоже, оказала отличное влияние на запуск, о чём свидетельствуют впечатляющие показатели ПК-версии.

Что касается игр для PS4, самой скачиваемой как в США, так и в Европе является Red Dead Redemption 2, за ней в США следует Batman: Arkham Knight, а в Европе — привычная EA Sports FC 26. Американский пьедестал замыкает Call of Duty: Black Ops 3, а европейский — The Forest.

На PlayStation VR2 самой продаваемой игрой на обоих рынках является Max Mustard, а в условно-бесплатном сегменте выделяется Battlefield REDSEC.

Самые продаваемые игры для PS5 в США:

  1. Battlefield 6
  2. Ghost of Yōtei
  3. NBA 2K26
  4. EA Sports FC 26
  5. ARC Raiders
  6. Dispatch
  7. EA SPORTS Madden NFL 26
  8. Digimon Story Time Stranger
  9. Little Nightmares III
  10. Grand Theft Auto V

Самые продаваемые игры для PS5 в Европе:

  1. Battlefield 6
  2. Ghost of Yōtei
  3. EA Sports FC 26
  4. Grand Theft Auto V
  5. ARC Raiders
  6. Minecraft
  7. Jurassic World Evolution 3
  8. UFC 5
  9. Little Nightmares III
  10. Digimon Story: Time Stranger

Также стоит отметить появление Jurassic World Evolution 3 среди заметных новинок в Европе.

8
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий