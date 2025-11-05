Battlefield 6 возглавила чарт самых скачиваемых игр PlayStation Store в октябре

Sony опубликовала рейтинг самых скачиваемых игр PlayStation Store за октябрь 2025 года. Battlefield 6 возглавила оба чарта для PS5 — как в США, так и в Европе.

Если посмотреть на первую десятку, Battlefield 6 подтверждает отличный запуск, показанный в последние дни, став самой скачиваемой цифровой игрой для PS5 как в США, так и в Европе, обогнав Ghost of Yotei, которая в обоих случаях занимает второе место, но так и не смогла обойти феноменальный шутер от DICE и EA.

В остальном, среди новых игр, представляющих значительный интерес, выделяется ARC Raiders, которая, очевидно, также и на консолях, похоже, оказала отличное влияние на запуск, о чём свидетельствуют впечатляющие показатели ПК-версии.

Что касается игр для PS4, самой скачиваемой как в США, так и в Европе является Red Dead Redemption 2, за ней в США следует Batman: Arkham Knight, а в Европе — привычная EA Sports FC 26. Американский пьедестал замыкает Call of Duty: Black Ops 3, а европейский — The Forest.

На PlayStation VR2 самой продаваемой игрой на обоих рынках является Max Mustard, а в условно-бесплатном сегменте выделяется Battlefield REDSEC.

Самые продаваемые игры для PS5 в США:

Battlefield 6 Ghost of Yōtei NBA 2K26 EA Sports FC 26 ARC Raiders Dispatch EA SPORTS Madden NFL 26 Digimon Story Time Stranger Little Nightmares III Grand Theft Auto V

Самые продаваемые игры для PS5 в Европе:

Battlefield 6 Ghost of Yōtei EA Sports FC 26 Grand Theft Auto V ARC Raiders Minecraft Jurassic World Evolution 3 UFC 5 Little Nightmares III Digimon Story: Time Stranger

Также стоит отметить появление Jurassic World Evolution 3 среди заметных новинок в Европе.