Battlefield 6 возглавила топ платных игр в Steam после открытия предзаказов; в игре будут лишь реалистичные скины

Battlefield 6 мгновенно возглавила чарты Steam, став лидером продаж среди платных игр всего через час после открытия предзаказов. Игра обошла всех конкурентов, уступив по выручке только бесплатной Counter-Strike 2.
Креативный директор Battlefield Studios Шашанк Учил подчеркнул приверженность команды реалистичной эстетике, противопоставив подход Call of Duty с её коллаборациями с различными франшизами и поп-звёздами. По словам разработчика, игра сделает акцент на аутентичности боевых действий, избегая нереалистичных элементов.
Релиз Battlefield 6 запланирован на 10 октября для PC (Steam, Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X/S. Успешный старт предзаказов свидетельствует о высоком интересе игроков к возвращению серии к ее корням после менее удачных предыдущих частей.
каюсь, тоже взял.. поиграю бету закрытую, а там посмотрим
да что каятся то?твои бабки хоть что с ними делай
А чего не так то, подробно показали геймплей, карты. Прямо пальцами ощущается возвращение к истокам, смесь БФ3, БФ4. Взяли самое лучшее из Колды, мувмент и анимации, воткнули в старую добрую формулу, все выглядит очень вкусно, разве что баги и оптимизация на старте, но это по классике. Кто любит БФ, будет ее брать, сейчас или на старте не важно, это ничего не изменит. Тем более, скоро будет открытая Бета для всех желающих.
Красава! А я куплю Battlefield 6 где-то в следующем году в Плати Маркете (steam-гифт) со скидкой. Сейчас, во первых, это слишком дорого и во вторых, как всегда на релизе будет всё плохо. Плохая оптимизация, много багов... Месяцами будут исправлять игру до идеального состояния.
База клоунов )
И ты оказался главным из них.)
всмысле? неужели бойкотирование обитателями пегача никак не повлияло на предзаказы?)
Ну кaлоедов хватает, такие постоянно кассу делают всякому кэлу, да и среди рускоговорящих куколды есть, которые занесут, не смотря на откровенно мрaзотское поведение еа
как бу-то в локальных словесных байцкотах хоть раз был смысл))
ахахах
Ну русофобией несет! уж меню то можно было сделать на русском языке я думаю это не заняло бы и дня. Просто спецом харкнули в нашу сторону! И не надо ничего мне тут оправданий, замечаний. Нести деньги врагу наших детей и будущему я думаю не стоит !
Так игра в нашей стране не доступна, по этому могут язык и не добавлять. Но проблема в другом, что на русском говорят не только в РФ, многие страны СНГ играют на русском, так как их языки никогда не добавят, те же Казахи и Украинцы, почти во все играх отсутствует украинский и казахский языки, получается их то же ущемляют. В общем, это ЕА, там руководство не совсем адекватное.
Могли бы даже сэкономить и использовать ИИ, я бы не обиделся.
Да кому ты нахрен нужен и твои дети? Твоя страшылка еще од совка пошла что кто-то хочет тебя захвать а на самом деле ты и твоя страна нахрен никому не нужны!
И да если нет языка та и хрен сним инглиш учи как все в цивилизованном мире
Да да да аа потом придут Феминистки и начнут Орать мол "в игре есть сцены насилия и убийства, мы не хотим чтобы наши дети играли в эту жестокую игру, поэтому мы требуем убрать эту бесчеловечную и жестокую игру из Стима" а потом они подадут коллективную жалобу в ООН, чтобы непосредственно на самом высоком уровне убрать игру, если Стим откажется подчиняться их требованием, да да да так и будет.
Какую же истеричную бредятину ты тут навалил).
Какие же беды с башкой у тебя
родители не дали денег на игру?)
"в игре будут лишь реалистичные скины"
А потом ноют что уг выходит.
Ммм, пошли они на*уй. В игре нет поддержки русского языка, хотя бы на уровне интерфейса.
Опять 25, на те же грабли наступают! Лучше дождаться релиза
А что изменится на релизе, какая разница когда брать, если они и так возьмут ее?
Отзывы почитать. Если гвано багованное то не возьмут
Так почитают и все равно возьмут. Кто собрался играть в БФ возьмет ее в любом случае, не важно когда.
Ни чего не меняется, кроме кармана игроделов )))))