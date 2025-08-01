Battlefield 6 возглавила топ платных игр в Steam после открытия предзаказов; в игре будут лишь реалистичные скины

Battlefield 6 мгновенно возглавила чарты Steam, став лидером продаж среди платных игр всего через час после открытия предзаказов. Игра обошла всех конкурентов, уступив по выручке только бесплатной Counter-Strike 2.

Креативный директор Battlefield Studios Шашанк Учил подчеркнул приверженность команды реалистичной эстетике, противопоставив подход Call of Duty с её коллаборациями с различными франшизами и поп-звёздами. По словам разработчика, игра сделает акцент на аутентичности боевых действий, избегая нереалистичных элементов.

Релиз Battlefield 6 запланирован на 10 октября для PC (Steam, Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X/S. Успешный старт предзаказов свидетельствует о высоком интересе игроков к возвращению серии к ее корням после менее удачных предыдущих частей.