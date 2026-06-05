Battlefield 6 возвращает морские сражения: легендарная Wake Island и гигантская Tsuru Reef появятся уже в июле

Battlefield Studios раскрыла новые подробности о поддержке Battlefield 6, и для поклонников масштабных военных конфликтов новости выглядят весьма многообещающе. Уже в июле вместе со стартом 4-го сезона в игре состоится долгожданное возвращение морских сражений — механики, которую многие ветераны серии считают одной из визитных карточек классических Battlefield.

Главным элементом обновления станут две карты, построенные вокруг взаимодействия пехоты, авиации, бронетехники и флота. Первая — совершенно новая Tsuru Reef. По словам разработчиков, она окажется даже крупнее знаменитой Railway to Golmud. Игроков ждут острова, пляжи, открытые морские пространства и отдельные зоны для интенсивных пехотных столкновений. Судя по описанию, DICE стремится сделать морскую войну не дополнением, а полноценной частью каждого матча.

Второй картой станет возвращение легендарной Wake Island — одной из самых узнаваемых арен в истории франшизы, впервые появившейся ещё в Battlefield 1942. Новая версия получит авианосцы в качестве штабов и обновлённую структуру, рассчитанную на масштабные столкновения вокруг острова.

На этом планы не заканчиваются. В конце 4-го сезона разработчики намерены добавить чат близости — функцию, которую сообщество просило уже давно. Она способна сделать сражения более живыми и непредсказуемыми, особенно во время напряжённых штурмов и засад.

В 5-м сезоне игроков ждут браузер серверов, система «Взводов» для объединения до 100 человек, а также переработки карт Blackwell Fields и New Sobek на основе отзывов сообщества. Кроме того, студия продолжает работу над рейтинговым мультиплеером.

Похоже, Battlefield 6 постепенно движется в сторону той самой масштабной «песочницы войны», за которую серию полюбили миллионы игроков. А возвращение морских сражений выглядит не просто ностальгическим жестом, а попыткой вновь сделать разнообразие боевых сценариев одной из главных сильных сторон игры.