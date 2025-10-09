Battlefield 6 впечатлит своей производительностью и картинкой благодаря NVIDIA DLSS 4

Battlefield 6 разработана, чтобы оправдать ожидания игроков не только сюжетной кампанией и насыщенным многопользовательским игровым процессом, но и техническими аспектами. Разработчики приложили все усилия, чтобы игра понравилась как можно большему кругу ПК-геймеров, независимо от их оборудования. Однако это не означает, что в игре будет недостаточно актуальных и полезных технологических инноваций.

NVIDIA подтвердила, что Battlefield 6 будет поддерживать DLSS 4 с многокадровой генерацией, генерацией кадров DLSS, DLSS Super Resolution, DLAA и технологией Reflex с момента запуска. Чтобы продемонстрировать, как DLSS 4 влияет на производительность Battlefield 6, NVIDIA подготовила не только короткий трейлер, но и несколько статистических данных.

В разрешении 4K и настройках Ultra DLSS 4 с многокадровой генерацией и суперразрешением DLSS увеличивает частоту кадров в среднем в 3,8 раза на видеокартах серии GeForce RTX 50. GeForce RTX 5090 достигает более 470 кадров в секунду, GeForce RTX 5080 — более 330 кадров в секунду, GeForce RTX 5070 Ti — 300 кадров в секунду, а GeForce RTX 5070 — более 230 кадров в секунду.

В разрешении 2560x1440, настройках Ultra, DLSS 4 с многокадровой генерацией и DLSS Super Resolution увеличивают частоту кадров в среднем в три раза, позволяя GeForce RTX 5090 работать со скоростью почти 600 кадров в секунду, а GeForce RTX 5060 Ti — более 240 кадров в секунду.

В разрешении 1920x1080 и настройках Ultra DLSS 4 в сочетании с многокадровой генерацией и DLSS Super Resolution увеличивают частоту кадров в среднем в 2,9 раза на видеокартах серии GeForce RTX 50, позволяя каждой видеокарте в линейке работать со скоростью более 230 кадров в секунду. Производительность продолжает расти с появлением более дорогих моделей, достигая пиковых показателей в более 740 кадров в секунду на GeForce RTX 5090 — самой быстрой в мире потребительской игровой видеокарте.

DLSS 4 также поддерживается в видеокартах серии GeForce RTX 50 для ноутбуков. Это означает:

Средняя частота кадров Battlefield 6 при разрешении 2560x1600 и настройках Ultra увеличивается втрое, обеспечивая производительность до 360 кадров в секунду.