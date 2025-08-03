Battlefield 6 выдаёт более 300 к/с на Ryzen 9800X3D+RTX 5080, но теряет почти 33% производительности с Core i9 14900K

Стример Twitch Bruhskey утверждает, что Ryzen 9800X3D в связке с RTX 5080 обеспечивает более 300 кадров в секунду в Battlefield 6 в нативном разрешении 1440p; но с той же видеокартой и Intel Core i9 14900K производительность резко падает.

Стример сообщил, что ему удалось достичь более 300 кадров в секунду в игре на конфигурации, состоящей из AMD Ryzen 7 9800X3D, ведущего игрового процессора, в сочетании с NVIDIA GeForce RTX 5080. Оба компонента обеспечивают один из лучших игровых впечатлений, но более 300 кадров в секунду в современной игре AAA-класса может означать, что игра хорошо оптимизирована (для Battlefield 6 рекомендуется RTX 3060 Ti). Игры Battlefield обычно могут работать с высокой кадровой частотой, если у вас достаточно мощный игровой компьютер, но одним из наиболее важных факторов здесь является выбор процессора.

По словам Bruhskey, если у вас Ryzen 9800X3D (или другие мощные современные процессоры X3D), вы увидите гораздо более высокую производительность, чем с аналогами от Intel. В подтеме он пишет, что его друг использует Core i9 14900K, который на данный момент является лучшим игровым процессором Intel, но даже с той же видеокартой и теми же графическими настройками он получал примерно на 110 к/с меньше ( примерно на 30–33%), чем у Ryzen 7 9800X3D.

Однако, стоит воспринимать эти цифры с долей скепсиса, поскольку никаких доказательств предоставлено не было (из-за эмбарго). По словам Bruhskey, игра работала в нативном разрешении 1440p. Он не уточнил, был ли включен Frame Gen/MFG, но, судя по его твиту, он не использовал никаких функций масштабирования или генерации кадров (подтверждено, что игра поддерживает основные технологии масштабирования). Таким образом, в разрешении 1440p 300+ к/с выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой. Более того, задержка его системы также была очень низкой — всего от 6,7 до 8,5 наносекунд.

Если его данные о разнице в производительности между Ryzen 9800X3D и i9 14900K верны, неудивительно, что и другие процессоры X3D смогут достичь такого же уровня. Традиционно многие игры отдавали предпочтение процессорам X3D из-за большего объёма кэша L3, что может быть полезно в ресурсоёмких процессах, и это может быть ещё одним примером того, как технология AMD 3D V-Cache может проявить себя во всей красе.