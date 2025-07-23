Battlefield 6 выходит 10 октября - надежный инсайдер подтвердил дату и цены всех изданий

Проверенный инсайдер billbil-kun подтвердил, что релиз шутера Battlefield 6 действительно состоится 10 октября 2025 года. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Информация совпадает с недавними утечками датамайнеров, а значит, ждать официального анонса осталось недолго.

Цена стандартного издания Battlefield 6 составит 70 евро для ПК и 80 евро для консолей. Также будет доступно расширенное цифровое издание Phantom Edition: оно обойдётся в 100 евро на ПК и 110 евро на PS5 и Xbox Series X|S. Интересно, что обновление с базовой версии на Phantom Edition будет стоить фиксированные 30 евро.

Важно отметить: расширенное издание не даст раннего доступа — обе версии станут доступны в один день. Предзаказы начнут принимать с 31 июля.

Первый трейлер игры будет представлен уже совсем скоро — 24 июля в 18:00 по московскому времени.