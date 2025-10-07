Battlefield 6 вырвалась в лидеры чарта продаж Steam за прошлую неделю всего за несколько дней до релиза

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 30 сентября по 7 октября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

До выхода Battlefield 6 остаются считаные дни, и интерес к игре стремительно растёт. За три дня до релиза шутер от EA и DICE поднялся на первую строчку чарта продаж Steam. В топе Battlefield 6 обошла своих ближайших конкурентов — ролевой экшен Digimon Story Time Stranger, который занял третье место, и портативную консоль Steam Deck, расположившуюся на втором. При этом популярность Digimon Story Time Stranger тоже впечатляет: максимальный онлайн уже превысил 80 тысяч игроков.

EA Sports FC 26, ранее удерживавшая лидирующие позиции, откатилась на четвёртое место. Пятое досталось неожиданному хиту Megabonk — инди-проекту от одного разработчика, продажи которого недавно перевалили за миллион копий.

Возвращение Cyberpunk 2077 на шестую позицию обеспечила осенняя распродажа, а Call of Duty: Black Ops 7 совершила стремительный рывок вверх более чем на 40 позиций — благодаря открытой «бете». Завершают десятку Sons of the Forest, Baldur’s Gate 3 и Red Dead Redemption 2, все три — также на волне скидок.