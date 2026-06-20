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Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 1 251 оценка

Battlefield 6 заимствует механику из Call of Duty: Ghosts в финальном обновлении третьего сезона

KoRnEr KoRnEr

30 июня 2026 года выходит финальное обновление третьего сезона Battlefield 6 под названием «Ценная цель» (High-Value Target). Оно станет не только крупным патчем, исправляющим ошибки, накопившиеся после проблемного второго этапа, но и привнесёт в игру неожиданную механику, знакомую фанатам Call of Duty.

Центральным элементом обновления станет временное событие «Мокрая работа» (Wet Work). Оно будет доступно как в стандартном мультиплеере, так и в бесплатном режиме REDSEC. В рамках события убитые игроки будут оставлять после себя контракты. Любой желающий может подобрать такой контракт и получить задание прямо по ходу матча: убить определённое количество врагов, захватить объект, выжить в течение заданного времени или найти сундук с добычей в REDSEC.

Механика контрактов до боли напоминает систему «Полевых приказов» (Field Orders) из Call of Duty: Ghosts (2013), где из поверженных врагов выпадали значки, запускавшие краткосрочные испытания. Пока неизвестно, какие награды ждут игроков за выполнение контрактов в Battlefield 6.

Улучшения интерфейса и игрового процесса

Помимо новой механики, обновление привнесёт ряд важных изменений:

  • Новое меню событий, которое соберёт все задания, награды и эксклюзивные режимы в одном месте.
  • Кнопка «Отметить всё прочитанным», чтобы избавиться от надоедливых оранжевых маркеров «Новое» в меню.
  • Режим «Тактическое уничтожение» (Tactical Obliteration) — меньшая, пехотная версия режима «Уничтожение».

Разработчики также пересматривают баланс:

  • Оружие: корректируется отдача, разброс, управляемость, урон по конечностям, скорость и сопротивление пуль.
  • Техника: термический дым больше не будет противодействовать C4; урон от РПГ по танкам и вертолётам увеличен; автоматическая зенитка ослаблена и теперь не реагирует на наземную технику.

Финальное обновление третьего сезона Battlefield 6 выйдет уже 30 июня.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Антонио Бандераc

фигня, госты неповторимы, кемперский рай

call of duty GHOSTS - its the game CAMPERS love the MOST)))