Battlefield 6 запускает программу с денежными выплатами для создателей контента

Разработчики Battlefield Studios и издатель Electronic Arts представили Battlefield Creator Program — инициативу, которая позволит активным игрокам и контент-мейкерам зарабатывать реальные деньги, создавая материалы по Battlefield 6. Новый шутер, вышедший 10 октября, уже вступил в фазу постоянной поддержки, и EA рассчитывает превратить его в долгосрочный live-сервис.

Участникам программы обещаны внутриигровые награды, физические призы, эксклюзивные предметы и денежные выплаты, но для вступления нужно пройти отбор. Кандидаты должны соответствовать хотя бы одному из критериев:

– 50 и более средних зрителей на стримах за последние три месяца;

– 3000 просмотров на длинных видео;

– 5000 просмотров на коротких видео в YouTube или TikTok;

– 2000 подписчиков на одной из платформ.

Даже выполнение этих условий не гарантирует вступление — заявки рассматриваются индивидуально. Принятые участники смогут выполнять специальные задания в игре и вне её, получая за это очки, которые можно обменивать на награды и реальные выплаты. Подробности о размерах вознаграждений и типах заданий пока держатся в секрете.

Запуск программы — часть стратегии EA по укреплению Battlefield 6 как постоянной платформы. После масштабной рекламной кампании с участием знаменитостей вроде Зака Эфрона и бойца UFC Падди Пимблетта издатель стремится удержать интерес аудитории к проекту.

Подобные программы уже доказали свою эффективность — Fortnite и Riders Republic активно поддерживают сообщества через аналогичные инициативы. Battlefield 6 идёт тем же путём: теперь фанаты могут зарабатывать, просто играя и создавая контент.