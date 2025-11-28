Battlefield 6 ждёт "генеральная чистка" звука: разработчики готовят масштабные правки

Разработчики Battlefield 6 официально подтвердили, что уже работают над крупным обновлением, посвящённым одной из самых обсуждаемых проблем игры — звуку. Шутер от EA вышел меньше двух месяцев назад и на фоне продолжающейся Black Friday уже получил заметную скидку, но студия не планирует замедлять темпы поддержки проекта.

По словам команды, аудиосистема Battlefield 6 получит «полномасштабную доработку». Об этом рассказал ведущий геймдизайнер Флориан Ле Бихан, отвечая в X на вопросы игроков, обеспокоенных тем, что шаги и другие ключевые звуки иногда пропадают или звучат неправильно. Ле Бихан подтвердил, что проблема глубже, чем казалось: в игре присутствуют ошибки, из-за которых некоторые звуковые эффекты исчезают полностью, а другие воспроизводятся некорректно. Теперь весь внутриигровой звук проходит комплексную переработку, и команда активно тестирует изменения.

Помимо аудио, разработчики работают и над другими техническими недочётами. В той же ветке Ле Бихан сообщил, что тонкая настройка чувствительности мыши «сломалась после последнего обновления». Этот дефект уже найден и будет исправлён в ближайшем патче. На очереди — обновление и системы управления: привязки клавиш, связанные с классами, исчезнут из раскладки клавиатуры после следующего обновления, что должно упростить кастомизацию.

Хотя игроки уже успели столкнуться с техническими проблемами, разработчики уверяют, что внимательно следят за отзывами и планируют делиться новостями по мере продвижения работ. Судя по заявлениям команды, ближайшие патчи могут стать одними из самых важных для того, чтобы Battlefield 6 раскрыла свой потенциал и приблизилась к стандартам серии, известной своим звуковым дизайном.