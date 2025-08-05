Battlefield: Bad Company 2 была главным источником вдохновения для разработчиков Battlefield 6

Для многих игроков новая Battlefield выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Дело в том, что Electronic Arts недавно сообщила несколько действительно хороших и необычных для издательтсва новостей. Например, мы узнали, что Battlefield 6 не потребует отдельного лаунчера в Steam, а в игре не будет скинов для персонажей, которые не соответствовали бы реальности игры и портили бы иммерсию. Однако многие все еще ожидают какого-то подвоха, потому что, в конце концов, мы имеем дело с EA, которая, как известно, не пользуется слишком хорошей репутацией среди игроков.

Тем не менее, разработчики по-прежнему стараются убедить нас в преимуществах Battlefield 6. Mногих поклонников серии может заинтересовать интервью, недавно опубликованное на PC Gamer. Речь идет о беседе с продюсером мультиплеера студии DICE, Джереми Чаббом, который подчеркнул, что главным источником вдохновения для новой части серии стала Battlefield: Bad Company 2.

Если вы ищете великолепие в нашем наследии, то [Bad Company 2] – это место, где вы его найдете. Эта игра отличалась исключительно высоким уровнем реалистичности и достоверности в передаче опыт разрушения. Взрыв одной стены, разрушение части здания и даже целых сооружений. Это было комплексно и более всего отражало сущность этой игры.

Кроме того, Чабб также признал, чтобы то, о чем он сейчас говорит, отсутствовало в последней Battlefield:

Мы знаем, что этого не хватало в нашей последней игре, и мы действительно хотели вернуться к этому.

Разработчики постоянно пытаются убедить нас, что Battlefield 6 станет возвращением к истокам серии. И хотя к таким заверениям, естественно, следует отнестись с долей скептицизма, многи из тех, кто уже опробовал новую Battlefield, заявляют, что серия действительно вернулась на верный путь с выходом BF6.

Помните, что согласно графику EA, первый раунд бета-тестирования Battlefield 6 стартует уже 7 августа, но будет доступен только для части игроков. Второй, более открытый, начнется 9 августа и завершится днем позже. Дополнительно нас ждет еще один раунд, который будет длиться с 14 по 17 августа. Полноценный релиз игры запланирован на 10 октября.