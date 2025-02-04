Battlefield Portal вернётся в Battlefield 6 вместе с классическими картами

DICE официально подтвердила, что режим Battlefield Portal вернётся в Battlefield 6. Информация появилась в новом видео YouTuber'а Flakfire, который получил доступ к закрытой презентации Battlefield Labs.

Portal впервые появился в Battlefield 2042, позволив игрокам сражаться на классических картах с оружием и техникой из прошлых частей серии. Теперь этот режим станет частью Battlefield 6, что означает возвращение знаковых локаций и механик прошлых игр. Flakfire также предположил, что Portal может стать одной из ключевых механик, тестируемых в Battlefield Labs — новой платформе для обратной связи с сообществом.

Сам Battlefield Labs — это нечто вроде Community Test Environment, где игроки смогут тестировать новые функции Battlefield 6 и, возможно, будущие дополнения. Однако тем, кто подпишется на участие, придётся соблюдать NDA (соглашение о неразглашении), хотя вряд ли это остановит утечки информации.

Официального названия у Battlefield 6 пока нет (возможно, игру назовут просто Battlefield), но уже известно, что релиз состоится в 2025 году. Игра выйдет исключительно на PlayStation 5, Xbox Series S|X и PC, оставляя за бортом прошлое поколение консолей.

Также остаётся открытым вопрос о королевской битве для Battlefield 6. По слухам, Ripple Effect разрабатывает этот режим уже несколько лет, и его анонс может состояться в ближайшее время.