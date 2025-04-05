Battlefield Pro - новый способ опустошить кошелёк геймера? Датамайнеры нашли упоминания платной подписки в Battlefield 6

EA готовит для нас очередную платную подписку. Хотя компания официально ничего не анонсировала, датамайнеры уже раскопали в Battlefield Labs упоминания Battlefield Pro. Об этом рассказали ребята из MP1ST, которые, судя по всему, общаются с таинственными копателями кода.

Что же нам светит в этой подписке? Судя по утечкам, EA замахнулась на нечто большее, чем обычный боевой пропуск. Вот что могут получить будущие подписчики:

полный доступ к наградам боевого пропуска и какой-то эксклюзивный контент;

целых шесть косметических разблокировок прямо с порога;

бонус +10% к опыту за задания;

возможность хостить постоянные серверы в режиме Portal;

20 пропусков уровней для тех, кому лень качаться самостоятельно;

эксклюзивные задания и доступ к старым миссиям из прошлых сезонов.

Но не забывайте, что всё это пока лишь утечки. Даже если датамайнеры действительно что-то нашли, финальная версия может сильно отличаться.