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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 123 оценки

Battlefield Pro - новый способ опустошить кошелёк геймера? Датамайнеры нашли упоминания платной подписки в Battlefield 6

Lunersun Lunersun

EA готовит для нас очередную платную подписку. Хотя компания официально ничего не анонсировала, датамайнеры уже раскопали в Battlefield Labs упоминания Battlefield Pro. Об этом рассказали ребята из MP1ST, которые, судя по всему, общаются с таинственными копателями кода.

Что же нам светит в этой подписке? Судя по утечкам, EA замахнулась на нечто большее, чем обычный боевой пропуск. Вот что могут получить будущие подписчики:

  • полный доступ к наградам боевого пропуска и какой-то эксклюзивный контент;
  • целых шесть косметических разблокировок прямо с порога;
  • бонус +10% к опыту за задания;
  • возможность хостить постоянные серверы в режиме Portal;
  • 20 пропусков уровней для тех, кому лень качаться самостоятельно;
  • эксклюзивные задания и доступ к старым миссиям из прошлых сезонов.

Но не забывайте, что всё это пока лишь утечки. Даже если датамайнеры действительно что-то нашли, финальная версия может сильно отличаться.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Большая Флейта

Игра еще не вышла, а уже навалили своими подписками...

1
North235

И ведь будут те, кто станет это самое "про" покупать.

-1
askazanov

Только совсем глупый не ждёт подвоха! )))

-2
Emperor77

Это обычный бетлпасс

-2
Кошачий комочек

Зачем нужна батла когда есть Пехота от WT?

-5