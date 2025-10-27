Battlefield: Red Sec - новая королевская битва станет доступна бесплатно 28 октября

Battlefield Studios официально подтвердила релиз нового режима королевской битвы под названием Battlefield: Red Sec. Игра станет бесплатной и выйдет 28 октября в 18:00 по МСК, одновременно с обновлением 1-го сезона Battlefield 6.
Ранее тестеры уже имели доступ к Red Sec, но теперь разработчики раскрыли все ключевые детали: название, дату выхода и бизнес-модель. Судя по тизерному изображению, Red Sec расшифровывается как «Redacted Sector» («Редактированный сектор»).
Новая королевская битва появится на уже насыщенном рынке, где лидируют PUBG, Fortnite, Call of Duty: Warzone и Apex Legends. Red Sec предлагает фанатам Battlefield свежий опыт, интегрированный с механиками Battlefield 6, включая масштабные бои на земле и в воздухе.
Выход Red Sec совпадает с напряженной неделей для любителей шутеров: 30 октября стартует PvPvE-игра Arc Raiders, а в ноябре ожидается релиз Call of Duty: Black Ops 7 от Activision.
Напомним, что Battlefield 6 стартовал с рекордным тиражом — 7 миллионов копий продано сразу после выхода, что стало самым крупным стартом в истории серии. С Red Sec студия рассчитывает поддержать интерес к франшизе и привлечь новых игроков в сегмент королевских битв.
Соболезную всем, кто прогрелся на хайп и купил калфилд 6, когда сейчас выходит бесплатный бр в котором и будет стабильный онлайн и обновление контента
соболезнуешь? чему? мне например королевская битва вообще не впёрлась, стандартный мультиплеер бф в разы лучше
Ну тут ещё неизвестно. Выйдет завтра, будет понятно где лучше)
соболезную твоему айкью
Надеюсь она сможет заполнить ту пустоту, которая появилась у всех фанатов первой WZ и после того как сволочная активижин убила ее, искренне желаю убытков и банкротства сучей активижин внезависимости от того как выстреливают, или не выстреливают их конкуренты!
исходя из ситуации Активижн не загнется никогда,у них больше денег чем у Dice особенно в свете убийства ЕА.
Текущая баттлфилд мне кажется последнее,что Dice нормально сделают..
Главное чтоб во время закрытия EA за DICE не взялись Сони,этим только волю дай уничтожить студию..
Посмотрим, увидим
А какой смысл им дропать батлрояль позднее? Если сезон стартует так же 28го числа
Просто поражаюсь новостям, скоро будут писать "скин из батл пасса дропнут вместе с батл пассом"
Оптимизация. Карта всё же больше будет.
В англ. языке словом Redacted помечается текст который был вырезан в целях сокрытия информации.
Точно передать смысл, с которым применяется это слово, на русский язык довольно сложно, что-то между "секретный" и "неизвестный".
Отлично, инсайдер не подвёл))
Читеров очень много играть невозможно
Я извиняюсь а где их нет?
Это отлично. Не сомневаюсь что и тут Зампелла приятно удивит 😎
не доступно в вашем регионе
Предвижу "вы следующий в очереди 1 000 001 млн ждунов"