ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 988 оценок

Battlefield: Red Sec - новая королевская битва станет доступна бесплатно 28 октября

butcher69 butcher69

Battlefield Studios официально подтвердила релиз нового режима королевской битвы под названием Battlefield: Red Sec. Игра станет бесплатной и выйдет 28 октября в 18:00 по МСК, одновременно с обновлением 1-го сезона Battlefield 6.

Ранее тестеры уже имели доступ к Red Sec, но теперь разработчики раскрыли все ключевые детали: название, дату выхода и бизнес-модель. Судя по тизерному изображению, Red Sec расшифровывается как «Redacted Sector» («Редактированный сектор»).

Новая королевская битва появится на уже насыщенном рынке, где лидируют PUBG, Fortnite, Call of Duty: Warzone и Apex Legends. Red Sec предлагает фанатам Battlefield свежий опыт, интегрированный с механиками Battlefield 6, включая масштабные бои на земле и в воздухе.

Выход Red Sec совпадает с напряженной неделей для любителей шутеров: 30 октября стартует PvPvE-игра Arc Raiders, а в ноябре ожидается релиз Call of Duty: Black Ops 7 от Activision.

Напомним, что Battlefield 6 стартовал с рекордным тиражом — 7 миллионов копий продано сразу после выхода, что стало самым крупным стартом в истории серии. С Red Sec студия рассчитывает поддержать интерес к франшизе и привлечь новых игроков в сегмент королевских битв.

21
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
agula98

Соболезную всем, кто прогрелся на хайп и купил калфилд 6, когда сейчас выходит бесплатный бр в котором и будет стабильный онлайн и обновление контента

11
w_temptation

соболезнуешь? чему? мне например королевская битва вообще не впёрлась, стандартный мультиплеер бф в разы лучше

9
JustA_NiceGuy w_temptation

Ну тут ещё неизвестно. Выйдет завтра, будет понятно где лучше)

1
RickeyIMBA

соболезную твоему айкью

2
Unmuted

Надеюсь она сможет заполнить ту пустоту, которая появилась у всех фанатов первой WZ и после того как сволочная активижин убила ее, искренне желаю убытков и банкротства сучей активижин внезависимости от того как выстреливают, или не выстреливают их конкуренты!

2
Мясо с майонезом

исходя из ситуации Активижн не загнется никогда,у них больше денег чем у Dice особенно в свете убийства ЕА.
Текущая баттлфилд мне кажется последнее,что Dice нормально сделают..
Главное чтоб во время закрытия EA за DICE не взялись Сони,этим только волю дай уничтожить студию..

askazanov

Посмотрим, увидим

1
selfreaver

А какой смысл им дропать батлрояль позднее? Если сезон стартует так же 28го числа
Просто поражаюсь новостям, скоро будут писать "скин из батл пасса дропнут вместе с батл пассом"

JustA_NiceGuy

Оптимизация. Карта всё же больше будет.

smallhell
«Redacted Sector» («Редактированный сектор»).

В англ. языке словом Redacted помечается текст который был вырезан в целях сокрытия информации.
Точно передать смысл, с которым применяется это слово, на русский язык довольно сложно, что-то между "секретный" и "неизвестный".

JustA_NiceGuy

Отлично, инсайдер не подвёл))

Степ123

Читеров очень много играть невозможно

selfreaver

Я извиняюсь а где их нет?

VIGITAL ART

Это отлично. Не сомневаюсь что и тут Зампелла приятно удивит 😎

Мясо с майонезом

не доступно в вашем регионе

ДЕНИСКА_омск

Предвижу "вы следующий в очереди 1 000 001 млн ждунов"