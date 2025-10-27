Battlefield: Red Sec - новая королевская битва станет доступна бесплатно 28 октября

Battlefield Studios официально подтвердила релиз нового режима королевской битвы под названием Battlefield: Red Sec. Игра станет бесплатной и выйдет 28 октября в 18:00 по МСК, одновременно с обновлением 1-го сезона Battlefield 6.

Ранее тестеры уже имели доступ к Red Sec, но теперь разработчики раскрыли все ключевые детали: название, дату выхода и бизнес-модель. Судя по тизерному изображению, Red Sec расшифровывается как «Redacted Sector» («Редактированный сектор»).

Новая королевская битва появится на уже насыщенном рынке, где лидируют PUBG, Fortnite, Call of Duty: Warzone и Apex Legends. Red Sec предлагает фанатам Battlefield свежий опыт, интегрированный с механиками Battlefield 6, включая масштабные бои на земле и в воздухе.

Выход Red Sec совпадает с напряженной неделей для любителей шутеров: 30 октября стартует PvPvE-игра Arc Raiders, а в ноябре ожидается релиз Call of Duty: Black Ops 7 от Activision.

Напомним, что Battlefield 6 стартовал с рекордным тиражом — 7 миллионов копий продано сразу после выхода, что стало самым крупным стартом в истории серии. С Red Sec студия рассчитывает поддержать интерес к франшизе и привлечь новых игроков в сегмент королевских битв.