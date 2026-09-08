Battlefield REDSEC получит режим Rapid Royale, голосовой чат по близости и $1,3 млн призовых в 5-м сезоне

Студия Battlefield Studios продолжает активно поддерживать свою бесплатную королевскую битву Battlefield REDSEC, которая после выхода Battlefield 6 не смогла выделиться на фоне более популярных конкурентов. Однако разработчики не намерены забрасывать проект и готовят серию крупных обновлений.

В пятом сезоне REDSEC получит режим Rapid Royale, ориентированный на быстрые матчи с частыми перестрелками. Его ключевые особенности:

Уменьшенное игровое пространство — зона боя сужена.

— зона боя сужена. Быстро движущиеся круги — они «задушат» карту, подгоняя игроков.

— они «задушат» карту, подгоняя игроков. Сокращённая продолжительность матчей — идеально для тех, кому стандартный REDSEC кажется слишком медленным.

Этот режим создан для игроков, предпочитающих динамичные столкновения вместо длительного поиска противников по карте.

С 15 сентября в REDSEC появится функция голосового чата по близости (proximity chat). Она позволит игрокам общаться с другими участниками матча на ходу, что открывает новые возможности для неожиданных встреч, союзов и предательств — механика, которая, по мнению многих, должна была быть в игре с самого начала.

Киберспортивная экосистема REDSEC, рухнувшая несколько месяцев назад, возвращается на новый уровень. Студия анонсировала возобновление еженедельных Cash Cups, запуск новой серии Open Series и долгожданное появление Elite Series. Общий призовой фонд составит более $1,3 млн в рамках глобальной соревновательной экосистемы.