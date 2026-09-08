ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 1 289 оценок

Battlefield REDSEC получит режим Rapid Royale, голосовой чат по близости и $1,3 млн призовых в 5-м сезоне

KoRnEr KoRnEr

Студия Battlefield Studios продолжает активно поддерживать свою бесплатную королевскую битву Battlefield REDSEC, которая после выхода Battlefield 6 не смогла выделиться на фоне более популярных конкурентов. Однако разработчики не намерены забрасывать проект и готовят серию крупных обновлений.

В пятом сезоне REDSEC получит режим Rapid Royale, ориентированный на быстрые матчи с частыми перестрелками. Его ключевые особенности:

  • Уменьшенное игровое пространство — зона боя сужена.
  • Быстро движущиеся круги — они «задушат» карту, подгоняя игроков.
  • Сокращённая продолжительность матчей — идеально для тех, кому стандартный REDSEC кажется слишком медленным.

Этот режим создан для игроков, предпочитающих динамичные столкновения вместо длительного поиска противников по карте.

Battlefield 6 и Battlefield REDSEC - как исправить ошибки подключения к мультиплееру и серверам EA

С 15 сентября в REDSEC появится функция голосового чата по близости (proximity chat). Она позволит игрокам общаться с другими участниками матча на ходу, что открывает новые возможности для неожиданных встреч, союзов и предательств — механика, которая, по мнению многих, должна была быть в игре с самого начала.

EA отложила запуск Battlefield REDSEC Elite Series из-за технических проблем

Киберспортивная экосистема REDSEC, рухнувшая несколько месяцев назад, возвращается на новый уровень. Студия анонсировала возобновление еженедельных Cash Cups, запуск новой серии Open Series и долгожданное появление Elite Series. Общий призовой фонд составит более $1,3 млн в рамках глобальной соревновательной экосистемы.

Обновления 40
15
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Лучше бы ещё русский язык добавили // Алексей Хазов

3
stephenBROP

клоунская игра. Убила колду и сама здохла

3
Nikkee

Как помне батла и колда это как КС, сейчас объясню в каком плане. КС 1.6, до сих пор просто миллионы игроков. Не всегда игрокам нужно сроно новый контент каждые 2 месяца. Один раз сделайте хорошо и не трогайте. Играю в разные шутеры много лет и у всех одна участь - обновления и стремления за трендами просто рушат проект. Добавьте все самые популярные карты со всех подходящих БФ. Добавьте крутые фишки типа как в бф1 наборы уничтожителя техники, огнеметчика и т.п. И просто НЕ ТРОГАЙТЕ!!!! Добавляйте сезонные эвенты и делайте коллабы, продавайте скинчики и будет счатье и тослтым капиталистам и просто игрокам.

1