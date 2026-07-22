Battlefield Studios показала вступительный ролик четвёртого сезона - риф Цуру, AXE против Мондол и остров Уэйк впереди

Четвёртый сезон Battlefield 6 уже на подходе. Battlefield Studios выпустила вступительный ролик, где риф Цуру — тихий, почти неземной остров — превращается в хаотичное поле боя, когда AXE пытается удержать позиции против боевого подразделения Мондол.

Нас особенно впечатлили динамические погодные системы, которые управляют водами вокруг острова. Они могут стать вашим главным союзником или заклятым врагом в зависимости от того, насколько хорошо вы используете их в своих интересах.

Новое оружие, безусловно, пригодится, чтобы вернуть контроль над картой, которая, судя по всему, может стать вашим главным союзником или заклятым врагом, в зависимости от погоды.

Риф Цуру — это локация, которую разработчики с гордостью демонстрировали перед выходом сезона. Отличное место для старта, а с учётом того, что за ним последует остров Уэйк, четвёртый сезон Battlefield 6 обещает быть захватывающим. Релиз — 23 июля.