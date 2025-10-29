Бесплатная Battlefield REDSEC оказалась менее требовательной к железу, чем основная игра

Вчера вечером Electronic Arts и команда разработчиков запустили бесплатную версию Battlefield 6 — Battlefield REDSEC, предлагающую масштабный режим королевской битвы на одной огромной карте. При таком размахе, разрушениях и динамике боя многие ожидали, что новая игра станет настоящим испытанием для системных ресурсов, однако тесты показали обратное. REDSEC демонстрирует более стабильную производительность и лучшую оптимизацию, чем сама Battlefield 6.

По результатам тестирования на мощной конфигурации с процессором Ryzen 9 7950X3D и видеокартой RTX 5090, игра выдает в среднем 175 кадров в секунду при разрешении 1080p, а при 4K — уверенные 80 кадров без просадок или подтормаживаний. Система рендеринга на движке Frostbite работает особенно эффективно благодаря поддержке технологий DLSS 4, FSR 4.0 и XeSS, что позволяет сохранять плавность и четкость изображения даже в самых напряженных перестрелках.

Журналисты отмечают, что Battlefield REDSEC практически не страдает от микрофризов, а общее впечатление от геймплея напоминает о лучших временах серии. Удивительно, но даже с учетом полностью разрушаемой среды и масштабных боев игра оказывается менее требовательной к железу, чем стандартные многопользовательские режимы Battlefield 6. В той же основной версии игры на этой сборке можно было легко встретить просадку кадров или заметное снижение общей производительности даже на малых картах.

Тем не менее, на фоне оптимизации остались проблемы с сетевым подключением: игроки из России сообщают о сбоях при попытке соединения с серверами EA. Чтобы устранить эти ошибки, можно воспользоваться гайдом:

или установить фикс подключения: