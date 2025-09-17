Бесплатная "Королевская битва" для Battlefield 6 может выйти сразу после релиза шутера

Похоже, ждать самостоятельный режим "Королевской битвы" для Battlefield 6 придётся недолго. По слухам, опубликованным контент-мейкером Modern Warzone, бесплатная «королевская битва» для BF6 планируется к запуску уже 28 октября 2025 года — то есть в том же месяце, что и основной релиз игры. Источник утверждает, что изначальные разговоры про «через несколько месяцев после старта» были неточными: изначальный план — выпустить режим вскоре после выхода.

Эти слухи кажутся более или менее правдивыми, ведь закрытое тестирование королевской битвы уже идет полным ходом и игроки хорошо о нём отзываются. По описанию самих разработчиков королевская битва делает ставку на «боевые столпы» Battlefield — игру отрядом по классам, технику, тактическое разрушение — и добавляет жёсткое кольцо, мгновенно убивающее при контакте, чтобы пресечь игру «на краю зоны».

Кстати, на днях разработчики отдельно объяснили, почему в Battlefield 6 отказались от масштабной «Леволюшн» из Battlefield 4 в пользу сдержанного разрушения: цель — чтобы ломать объекты было тактически осмысленно, а не превращать карту в сплошную пыль. Такой подход, по их словам, лучше поддерживает читаемость боя и фланговые манёвры.

Официально Battlefield 6 выходит уже 10 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Напомним, что закрытое тестирование «королевской битвы» запустилось еще на прошлой неделе через Battlefield Labs — именно из этого, судя по всему, и происходят свежие утечки.

Если слух о дате подтвердится, бесплатный режим появится уже через пару недель после релиза шутера.