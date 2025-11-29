ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 1 102 оценки

Бесплатная пробная версия Battlefield 6 уже доступна, но она не повлияла на количество игроков в игре

KoRnEr KoRnEr

Battlefield 6 стала одной из самых успешных игр года. Недавно компания EA объявила её "самым продаваемым шутером года", обогнав Black Ops 7 и ARC Raiders. Тем не менее, количество игроков несколько сократилось.

Battlefield 6 стала временно бесплатной

В день запуска в Battlefield 6 одновременно играло более 700000 человек, однако за последние недели эта цифра постепенно уменьшилась. Даже текущая недельная бесплатная пробная версия не смогла значительно увеличить число игроков.

Несколько недель назад среднее количество игроков в Battlefield 6 составляло не менее 400000 человек в день, но теперь это число упало приблизительно до 200000. Это всё ещё достойный показатель, но пробная версия, по сути, не помогла расширить базу пользователей.

На самом деле, текущий пик просмотров за 24 часа значительно ниже, чем в ARC Raiders, где было около 367000 игроков. Это указывает на снижение интереса со стороны игроков, особенно учитывая, что ПК является основной платформой для данной игры, в отличие от Call of Duty. Сейчас в ARC Raiders одновременно может играть больше людей, чем в шутере от EA на платформе Steam.

Battlefield 6 возглавила чарт самых скачиваемых игр PlayStation Store в октябре

Ещё одной проблемой для Battlefield 6 является то, что она теперь занимает второе место по рейтингам среди игр франшизы, несмотря на изначальный успех. Франшиза вернулась на прежние позиции, но ей необходимо сделать многое для улучшения.

Демоверсии были настолько привлекательными, что многие пользователи предпочли Battlefield 6 вместо Call of Duty. Однако первая игра продолжает оставаться более популярной на консолях, и её продажи сложно отследить, поскольку она также доступна в Game Pass.

Комментарии:  19
Whiskey_40Vol

Эти танцы с бубном, для безопасного входа, половина людей только из за этого снесли игру не поиграв в нее

kekeskrekes

Одна галочка в биосе, которая у 90% мат плат уже стоит в 2025, игра просто проходняк

Joker978

Ты все ещё реально считаешь что дело в секьюр бут? :D На дворе 2025 год. Люди боятся в биос зайти.

ratte88

Как увидеть человека, который даже не пытался игру запустить (и который вообще не играет в новые игры)

Снова будешь сопли распускать по поводу пунктика в биосе, который у всех материнсках плат автоматом включён? Или у тебя мать 2015 года? У тебя тогда и без секьюр бута игра не заработает.

SEAL-KillerXXL

Холопы начали о чем-то догадываться.

RealFintan

О БоЖеЕ МоЙ ТуТ Он Самый!!! @НеРазуНеРАБ СистЕмы! МАЙО СКОРЕЕ ПОКА ОН В СЕТИ!!!

ratte88 RealFintan

Спокуха, масонский бот матрицы, вас уже все подряд разоблачают

The Path to Yourself RealFintan

Сказал человек, для которого свобода это тюрьма, осталось только татуировку с буквой Z сделать и жизнь наладится, спина от вечных чаломов не болит ?

Lekref

Кому было интересно уже поиграл.

The Path to Yourself

Всё новое это хорошо забытое старое, по этом и не повлияла

Misha Mi

Да уж.. С каждой неделей, количество играющих в неё уменьшается... Не удивительно если к новому году максимальный суточный онлайн будет до 100к доходить..