Бесплатная пробная версия Battlefield 6 уже доступна, но она не повлияла на количество игроков в игре

Battlefield 6 стала одной из самых успешных игр года. Недавно компания EA объявила её "самым продаваемым шутером года", обогнав Black Ops 7 и ARC Raiders. Тем не менее, количество игроков несколько сократилось.

В день запуска в Battlefield 6 одновременно играло более 700000 человек, однако за последние недели эта цифра постепенно уменьшилась. Даже текущая недельная бесплатная пробная версия не смогла значительно увеличить число игроков.

Несколько недель назад среднее количество игроков в Battlefield 6 составляло не менее 400000 человек в день, но теперь это число упало приблизительно до 200000. Это всё ещё достойный показатель, но пробная версия, по сути, не помогла расширить базу пользователей.

На самом деле, текущий пик просмотров за 24 часа значительно ниже, чем в ARC Raiders, где было около 367000 игроков. Это указывает на снижение интереса со стороны игроков, особенно учитывая, что ПК является основной платформой для данной игры, в отличие от Call of Duty. Сейчас в ARC Raiders одновременно может играть больше людей, чем в шутере от EA на платформе Steam.

Ещё одной проблемой для Battlefield 6 является то, что она теперь занимает второе место по рейтингам среди игр франшизы, несмотря на изначальный успех. Франшиза вернулась на прежние позиции, но ей необходимо сделать многое для улучшения.

Демоверсии были настолько привлекательными, что многие пользователи предпочли Battlefield 6 вместо Call of Duty. Однако первая игра продолжает оставаться более популярной на консолях, и её продажи сложно отследить, поскольку она также доступна в Game Pass.