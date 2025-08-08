Бета Battlefield 6 превзошла по популярности на Twitch практически всю серию Call of Duty

Хотя Battlefield 6 все еще находится в стадии беты, она уже вызывает огромный интерес среди сообщества Twitch и превосходит показатели онлайн-аудитории всех премиальных игр серии Call of Duty, вышедших до настоящего момента.
Показатели максимального количества зрителей выглядят следующим образом:
- Battlefield 6 – 844 723;
- Call of Duty: Modern Warfare II – 751 937;
- Call of Duty: Black Ops Cold War – 705 050;
- Call of Duty: Black Ops 6 – 481 586;
- Call of Duty: Modern Warfare III – 444 866.
Только Call of Duty: Warzone (1 613 626) превосходит Battlefield 6, но она бесплатна и относится к другому сегменту. То же самое можно сказать и о других мультиплеерных шутерах, таких как Rainbow Six Siege (583 166), Overwatch (634 296) и PUBG (597 663).
Если взять предыдущие части из серии Battlefield, то у шестой части тоже все в порядке:
- Battlefield 2042 — 340 491.
- Battlefield V — 287 254.
- Battlefield 1 — 258 343.
Впрочем, сравнивать сейчас пиковые онлайн-показатели стримов Battlefield 6 и премиальных Call of Duty немного несправедливо, учитывая, что за просмотр первой игры давали доступ к бета-версии, в то время как в Call of Duty такое никогда не делали и бета-версии были закрытыми по предзаказу или открытыми для всех подписчиков Game Pass.
Поучаствовать в праздновании жизни в в «бете» Battlefield 6 можно с 9 по 10 августа и с 14 по 17 августа.
Полный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК (EA app, Steam, EGS), Xbox Series и PlayStation 5.
Ну что-ж, шах и мат колда. Меньше надо было радужных скинчиков пускать.
Не поможет, всегда будут два лагеря.
ну нужно посмотреть как будет бф дальше себя развивать,когда будет релиз
Да там не только в скинах проблема, онлайн там унылый, в основном решает донат, куча людей с дробовиком с огненными пулями, сносят не хило так то
Пиарщики батлы детектед. А если серьезно это вообще какой то пиар кринж.
Серьезно? А ты не в курсе, что почти со всеми популярными играми так делают. И сайт для этого и нужен. блин чувак тебе и АМД плохие и те кто новость делает. Да жалоб от тебя много, только смотри за ложные так же дают, предупреждения.
Я много о чем в курсе. И после вашей инфы касательно меня в частности все встало на свои места. Что ж принял к сведенью. И учту её в дальнейших действия пока на этом сайте.
Это столько много недоразвитых на Земле?!?!?!?!Это фиаско.....
О, нитакусик детектед.
Что ж ты забыл на этой странице, "Недоразвитых"?
сравнили уй с пальцем, батла выше колды во всех отношениях. Была, есть и будет!
особенно кринжфилд 2042
потомучто ключики давали за просмотр трансляций
по количеству читеров
Невозможно.
Ну вот теперь всë зависит от того, что предоставят на релизе и как дальше будут развивать игру
все будет +- так же, только больше карт будет, другое дело что будет через годик.
Ага, а открытая бета бф6 платная и что значит относится у другому сегменту? шутер он и в Африке шутер, а режим игры это другое. Такое ощущение что это тупо высасывание из пальца , чтобы был смысл блога.
+ Тупо как обычно многие "смотрят" ради дропсов
Ну как бы сейчас закрытая бета с 9 числа открытая. Не факт что будет больше, ну сейчас пока они разные.
Настолько закрытая, что ключи направо и налево раздавали всем желающим и опять же через дропсы на твиче
Ну согласен, ну все равно многим не хочется всем этим заниматься, а просто дождаться открытия. Ну результат для батлы все равно хороший, возможно в нужную сторону идут.