Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 355 оценок

Бета Battlefield 6 превзошла по популярности на Twitch практически всю серию Call of Duty

Gruz_ Gruz_

Хотя Battlefield 6 все еще находится в стадии беты, она уже вызывает огромный интерес среди сообщества Twitch и превосходит показатели онлайн-аудитории всех премиальных игр серии Call of Duty, вышедших до настоящего момента.

Показатели максимального количества зрителей выглядят следующим образом:

  • Battlefield 6 – 844 723;
  • Call of Duty: Modern Warfare II – 751 937;
  • Call of Duty: Black Ops Cold War – 705 050;
  • Call of Duty: Black Ops 6 – 481 586;
  • Call of Duty: Modern Warfare III – 444 866.

Только Call of Duty: Warzone (1 613 626) превосходит Battlefield 6, но она бесплатна и относится к другому сегменту. То же самое можно сказать и о других мультиплеерных шутерах, таких как Rainbow Six Siege (583 166), Overwatch (634 296) и PUBG (597 663).

Если взять предыдущие части из серии Battlefield, то у шестой части тоже все в порядке:

  • Battlefield 2042 — 340 491.
  • Battlefield V — 287 254.
  • Battlefield 1 — 258 343.

Впрочем, сравнивать сейчас пиковые онлайн-показатели стримов Battlefield 6 и премиальных Call of Duty немного несправедливо, учитывая, что за просмотр первой игры давали доступ к бета-версии, в то время как в Call of Duty такое никогда не делали и бета-версии были закрытыми по предзаказу или открытыми для всех подписчиков Game Pass.

Поучаствовать в праздновании жизни в в «бете» Battlefield 6 можно с 9 по 10 августа и с 14 по 17 августа.

Полный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК (EA app, Steam, EGS), Xbox Series и PlayStation 5.

TerryTrix

Ну что-ж, шах и мат колда. Меньше надо было радужных скинчиков пускать.

ОгурчикЮрец

Не поможет, всегда будут два лагеря.

InkubatorKlef

ну нужно посмотреть как будет бф дальше себя развивать,когда будет релиз

_TEZ_

Да там не только в скинах проблема, онлайн там унылый, в основном решает донат, куча людей с дробовиком с огненными пулями, сносят не хило так то

Egik81

Пиарщики батлы детектед. А если серьезно это вообще какой то пиар кринж.

ОгурчикЮрец

Серьезно? А ты не в курсе, что почти со всеми популярными играми так делают. И сайт для этого и нужен. блин чувак тебе и АМД плохие и те кто новость делает. Да жалоб от тебя много, только смотри за ложные так же дают, предупреждения.

Egik81 ОгурчикЮрец

Я много о чем в курсе. И после вашей инфы касательно меня в частности все встало на свои места. Что ж принял к сведенью. И учту её в дальнейших действия пока на этом сайте.

Это столько много недоразвитых на Земле?!?!?!?!Это фиаско.....

RedundantRutherford

О, нитакусик детектед.

Th1Phantom

Что ж ты забыл на этой странице, "Недоразвитых"?

w_temptation

сравнили уй с пальцем, батла выше колды во всех отношениях. Была, есть и будет!

InkubatorKlef

особенно кринжфилд 2042

darksmit

потомучто ключики давали за просмотр трансляций

Destroited
Бета Battlefield 6 превзошла по популярности на Twitch практически всю серию Call of Duty

по количеству читеров

Just_Deus

Невозможно.

ArTeryS

Ну вот теперь всë зависит от того, что предоставят на релизе и как дальше будут развивать игру

Лидер Мур

все будет +- так же, только больше карт будет, другое дело что будет через годик.

Человек-Анекдот
Только Call of Duty: Warzone (1 613 626) превосходит Battlefield 6, но она бесплатна и относится к другому сегменту

Ага, а открытая бета бф6 платная и что значит относится у другому сегменту? шутер он и в Африке шутер, а режим игры это другое. Такое ощущение что это тупо высасывание из пальца , чтобы был смысл блога.
+ Тупо как обычно многие "смотрят" ради дропсов

ОгурчикЮрец

Ну как бы сейчас закрытая бета с 9 числа открытая. Не факт что будет больше, ну сейчас пока они разные.

Человек-Анекдот ОгурчикЮрец

Настолько закрытая, что ключи направо и налево раздавали всем желающим и опять же через дропсы на твиче

ОгурчикЮрец Человек-Анекдот

Ну согласен, ну все равно многим не хочется всем этим заниматься, а просто дождаться открытия. Ну результат для батлы все равно хороший, возможно в нужную сторону идут.