Бета Battlefield 6 превзошла по популярности на Twitch практически всю серию Call of Duty

Хотя Battlefield 6 все еще находится в стадии беты, она уже вызывает огромный интерес среди сообщества Twitch и превосходит показатели онлайн-аудитории всех премиальных игр серии Call of Duty, вышедших до настоящего момента.

Показатели максимального количества зрителей выглядят следующим образом:

Battlefield 6 – 844 723;

Call of Duty: Modern Warfare II – 751 937;

Call of Duty: Black Ops Cold War – 705 050;

Call of Duty: Black Ops 6 – 481 586;

Call of Duty: Modern Warfare III – 444 866.

Только Call of Duty: Warzone (1 613 626) превосходит Battlefield 6, но она бесплатна и относится к другому сегменту. То же самое можно сказать и о других мультиплеерных шутерах, таких как Rainbow Six Siege (583 166), Overwatch (634 296) и PUBG (597 663).

Если взять предыдущие части из серии Battlefield, то у шестой части тоже все в порядке:

Battlefield 2042 — 340 491.

Battlefield V — 287 254.

Battlefield 1 — 258 343.

Впрочем, сравнивать сейчас пиковые онлайн-показатели стримов Battlefield 6 и премиальных Call of Duty немного несправедливо, учитывая, что за просмотр первой игры давали доступ к бета-версии, в то время как в Call of Duty такое никогда не делали и бета-версии были закрытыми по предзаказу или открытыми для всех подписчиков Game Pass.

Поучаствовать в праздновании жизни в в «бете» Battlefield 6 можно с 9 по 10 августа и с 14 по 17 августа.

Полный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК (EA app, Steam, EGS), Xbox Series и PlayStation 5.