Бета Battlefield 6 привлекла почти 10 тысяч игроков в Steam - за два дня до старта

Официальный запуск бета-тестирования Battlefield 6 состоится лишь 7 августа, но интерес к игре уже сейчас зашкаливает. По данным Steam, около 10 тысяч пользователей одновременно находились в клиенте Battlefield 6 уже в понедельник — за два дня до начала теста.

Игроки массово запустили игру после открытия предзагрузки, чтобы ознакомиться с настройками и подготовить свои системы. Несмотря на то, что сам геймплей ещё недоступен, меню уже работает — и этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внушительное количество поклонников.

Бета-тест стартует 7 августа с фазы раннего доступа. Попробовать Battlefield 6 первыми смогут:

подписчики EA Play Pro,

участники программы Battlefield Labs,

игроки, получившие ключи через стримеров во время недавнего мультиплеерного анонса.

С 9 по 11 августа бета откроется для всех желающих на всех платформах.

Battlefield 6 уже называют одним из самых ожидаемых релизов 2025 года. После череды неудачных запусков предыдущих игр франшизы, поклонники возлагают на новый проект большие надежды, считая его потенциальным «перерождением» серии.

Игра активно обсуждается в соцсетях, захватывает стриминговые платформы, и, судя по всему, станет одним из крупнейших событий грядущих месяцев в игровой индустрии.

Бета весит около 40 ГБ на ПК, поэтому если вы планируете присоединиться, предзагрузка уже доступна. Чем раньше вы скачаете клиент, тем выше шанс избежать возможных очередей и перегрузок серверов — с таким интересом это почти неизбежно.