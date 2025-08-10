Бета Battlefield 6 привлекла свыше 520 тысяч игроков - рекорд в истории Steam

9 августа стартовал первый этап открытого бета-тестирования многопользовательских режимов Battlefield 6. Еще до релиза игра Electronic Arts смогла преподнести сюрприз — бета-версия установлена исторический рекорд по количеству одновременно подключенных игроков за всю историю проведения подобных тестов в Steam. На пике в бете Battlefield 6 одновременно находилось 521 079 игроков — подобного результата не удавалось достичь ни одной другой бета-версии версии в истории Steam.
Второй этап тестирования запланирован на 14-17 августа и, возможно, сможет привлечь еще больше игроков. Сейчас в игре доступны три из девяти карт — Siege of Cairo, Liberation Peak и Iberian Offensive. В числе режимов — Conquest, Breakthrogh, Domination и King of the Hill.
Релиз Battlefield 6 намечен на 10 октября 2025 года для PC, PS5 и Xbox Series. В дополнение к мультиплееру, в игре будет сюжетная кампания, где игроки окажутся в центре конфликта между войсками НАТО и частной военной компанией Pax Armata.
Разработчики очень стараются, что бы БФ не умер, и скорее всего БФ не умрет, а ведь и такой шанс был весьма реален...
Дак о ней орут из каждого утюга, еще и нашару, без предзаказов и прочего, чеб и нет. Интересно сколько её купят после этого...
предположу что pgшники не купят из-за финансовых затруднений
Реклама решает
херня какая-то, может в релизе будет лучше
не надейся не будет
После 2042, в шестую часть есть желания дальше играть) так что покупке быть)
Мне понравилась бетка, часов 10 наиграл, 15 уровень взял
Теперь уже официально можно поставить точку - протест против BF6 окончательно и бесповоротно провалился.😉
Падажжи, а что за протест против БФ6????
Должен был быть миллион, но остальные не справились с включением Secure Boot)))
Я с этим вообще не парился)
Ага особенно цена🤣
до скольки сегодня бета будет идти?
еще будет 14-17 числа