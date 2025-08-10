ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 399 оценок

Бета Battlefield 6 привлекла свыше 520 тысяч игроков - рекорд в истории Steam

Gruz_ Gruz_

9 августа стартовал первый этап открытого бета-тестирования многопользовательских режимов Battlefield 6. Еще до релиза игра Electronic Arts смогла преподнести сюрприз — бета-версия установлена исторический рекорд по количеству одновременно подключенных игроков за всю историю проведения подобных тестов в Steam. На пике в бете Battlefield 6 одновременно находилось 521 079 игроков — подобного результата не удавалось достичь ни одной другой бета-версии версии в истории Steam.

Второй этап тестирования запланирован на 14-17 августа и, возможно, сможет привлечь еще больше игроков. Сейчас в игре доступны три из девяти карт — Siege of Cairo, Liberation Peak и Iberian Offensive. В числе режимов — Conquest, Breakthrogh, Domination и King of the Hill.

Релиз Battlefield 6 намечен на 10 октября 2025 года для PC, PS5 и Xbox Series. В дополнение к мультиплееру, в игре будет сюжетная кампания, где игроки окажутся в центре конфликта между войсками НАТО и частной военной компанией Pax Armata.

Комментарии: 16
smallhell

Разработчики очень стараются, что бы БФ не умер, и скорее всего БФ не умрет, а ведь и такой шанс был весьма реален...

13
DezkQ

Дак о ней орут из каждого утюга, еще и нашару, без предзаказов и прочего, чеб и нет. Интересно сколько её купят после этого...

8
YellowWater

предположу что pgшники не купят из-за финансовых затруднений

3
askazanov

Реклама решает

6
ze1n_82

херня какая-то, может в релизе будет лучше

5
Mattenheim

не надейся не будет

3
Misha Mi

После 2042, в шестую часть есть желания дальше играть) так что покупке быть)

4
211186

Мне понравилась бетка, часов 10 наиграл, 15 уровень взял

2
Summor Ner

Теперь уже официально можно поставить точку - протест против BF6 окончательно и бесповоротно провалился.😉

1
goodneighbor

Падажжи, а что за протест против БФ6????

AndrewSolt

Должен был быть миллион, но остальные не справились с включением Secure Boot)))

1
BushmasterFireArms

Я с этим вообще не парился)

1
BushmasterFireArms

Ага особенно цена🤣

1
MrKiman

до скольки сегодня бета будет идти?

YellowWater

еще будет 14-17 числа

