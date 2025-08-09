Бета-версия Battlefield 6 установила рекорд по количеству игроков, свергнув с пьедестала масштабную RPG

Battlefield 6 установила новый рекорд бета-версии Steam, зафиксировав 473 508 одновременных игроков, согласно данным SteamDB. Это превосходит предыдущий рекорд в 463 798 одновременных игроков, установленный бета-тестированием Monster Hunter Wilds. Это также выводит игру на 22-е место по количеству одновременных игроков за всю историю Steam, и это число продолжает расти.
Цифры в Steam не отражают полной картины, поскольку играть можно также на PlayStation и Xbox, а также через приложение EA на ПК. Сумма, возможно, всё ещё не дотягивает до амбициозных 100 миллионов игроков, заявленных EA к моменту выхода игры, но это не повод для смущения.
Впереди у Battlefield 6 ещё одни выходные открытого бета-тестирования, так что у игроков, у которых нет времени присоединиться к почти полумиллиону игроков онлайн прямо сейчас, всё ещё будет возможность опробовать игру. Пока неизвестно, насколько высоким окажется количество игроков, но, судя по этим цифрам, полная версия игры может стать одним из бестселлеров Steam за всю историю.
бетка бомба, еще допилят баланс и вообще огонь будет
надеюсь отменят
как увидеть ваше к/д?
НУ ВСЕ равно как 3 и 4 ка не ощущается - уже близко но ,не то,какая то топорность,да и разрушения так себе.
нра карте в горах у меня от картинки глаза вытекают - все перешарпеное какое то - может в настройках че убрать надо?
В настройках графики есть ползунок резкости лол
ну так он по дефолту стоит
там хотя бы базовый инглиш нужен, а этот краб думаешь его учил?)))
Графика в игре хорошая, но думаю к релизу еще подтянут, и RTX завезут, а то пересветов очень много. и модельки самих бойцов явно не дорисованы. Сама батла имхо - огонь !
Бетка зашла. Лучше чем 2042 и ежегодныйкалл и то хорошо.
чето душная какаято поиграл пару часов мясо тупое где техника и большие карты
Пхах, чел эт же Батла лол, мясо, техника, и большие карты это фишка серии, если ты ток про батлу узнал, то ты явно не свидетель крайзиса, а свидетель роблокса
Остается надеется что Баттла 6 не свергнет Monster Hunter Wilds в другом.
читерков
Запустил, появилась ошибка «Функция Secure Boot не включена», удалил 🤡