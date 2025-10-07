Битва начинается: EA представила задорный хайп-трейлер Battlefield 6 перед релизом

EA и студия Battlefield Studios опубликовали релизный хайп-трейлер Battlefield 6 — и хотя новых кадров игрового процесса почти нет, ролик полностью посвящён нарастающему ажиотажу вокруг шутера. Монтаж из взрывов, эпических перестрелок и отзывов журналистов подчеркивает масштаб и напряжённость грядущих сражений.
Battlefield 6 выходит уже 10 октября в 18:00 по московскому времени. Разработчики подтвердили, что раннего доступа не будет, и игроки по всему миру смогут начать игру одновременно — никаких трюков со сменой региона не сработает.
Помимо масштабного мультиплеера, проект предложит одиночную кампанию, посвящённую конфликту между НАТО и частной военной компанией Pax Armata. Также в игре появится режим Portal с возможностью создавать собственные сценарии и карты. По слухам, к релизу присоединится и режим королевской битвы, хотя официального подтверждения пока нет.
Battlefield 6 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а первый сезон с новым контентом стартует 28 октября. Предзагрузка уже открыта — и армия игроков готовится к главной битве года.
Да вроде никакого хайпа нет, хайп это коллабы в фортнайте которые кладут сервера а бф это всегда была унылая игрушка где надо бегать по пустой карте 5 часов, что бы умереть от пули снайпера вот и весь геймплей. Поэтому call of duty как каждый год унижала бф так и продолжит это делать, любителей унылых мультиплееров мало
Ты бы поиграл с начало, прежде чем фантазировать. На данный момент батла в топе (вишлисты, предзаказы, колда не близко), и знатно хайпанула в бетке. Я еще ни в одну игру в бете столько не играл.
Ну силсонг тоже была и где она сейчас? Никто о ней и не помнит
Дядь ты точно о батле пишешь...)) какой бегать 5 часов по пустой карте) ты прям Arma описал а не BF :)
только рожи ублюдков не в тему
Хорошо прогревают хомяков) Маркетологи работают отлично. Ролики дайсы всегда делали зачетные, кроме 5батлы конечно.