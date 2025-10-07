Битва начинается: EA представила задорный хайп-трейлер Battlefield 6 перед релизом

EA и студия Battlefield Studios опубликовали релизный хайп-трейлер Battlefield 6 — и хотя новых кадров игрового процесса почти нет, ролик полностью посвящён нарастающему ажиотажу вокруг шутера. Монтаж из взрывов, эпических перестрелок и отзывов журналистов подчеркивает масштаб и напряжённость грядущих сражений.

Battlefield 6 выходит уже 10 октября в 18:00 по московскому времени. Разработчики подтвердили, что раннего доступа не будет, и игроки по всему миру смогут начать игру одновременно — никаких трюков со сменой региона не сработает.

Помимо масштабного мультиплеера, проект предложит одиночную кампанию, посвящённую конфликту между НАТО и частной военной компанией Pax Armata. Также в игре появится режим Portal с возможностью создавать собственные сценарии и карты. По слухам, к релизу присоединится и режим королевской битвы, хотя официального подтверждения пока нет.

Battlefield 6 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а первый сезон с новым контентом стартует 28 октября. Предзагрузка уже открыта — и армия игроков готовится к главной битве года.