Битва в тени: разработчики Battlefield 6 рассказали, как ПНВ и фонари поменяют механику сражений

С 17 марта в Battlefield 6 стартует второй сезон под названием Nightfall, который кардинально изменит привычный темп игры. Разработчики решили сделать ставку на тактические сражения в полной темноте: на новой подземной карте Hagental Base свет станет таким же важным оружием, как и винтовка. Ключевым инструментом выживания станут приборы ночного видения (ПНВ), однако их ограниченный заряд заставит игроков действовать максимально расчетливо и экономно.

Тьма на новой карте станет полноценным тактическим элементом: игроки, решившие не полагаться на ПНВ, смогут использовать фонари или зажигательные гранаты, чтобы ослеплять противников в приборах ночного видения. В ночном сеттинге станут доступны режимы Team Deathmatch, Squad Deathmatch и Domination, а также появятся новое оружие и техника. Это создаст динамичные сражения, где исход боя зависит не только от точности стрельбы, но и от грамотного использования света и тени.

По словам разработчиков, этот сезон является своего рода экспериментом для проверки интереса аудитории к ночным картам. Через платформу Battlefield Labs команда будет собирать отзывы игроков, чтобы решить, стоит ли развивать данную концепцию и внедрять её на более масштабные локации в будущем.

Именно от реакции сообщества в ближайшее время будет зависеть, станет ли «ночной геймплей» постоянной частью франшизы.